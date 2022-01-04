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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا.. طرح فيلم "من أجل زيكو" في دور العرض

من اجل زيكو
من اجل زيكو

يطرح غدا فيلم من أجل زيكو للفنان كريم محمود عبد العزيز في دور العرض السينمائي.


وكان قد نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز الأغنية الترويجية لفيلمه الجديد "من أجل زيكو" التي تحمل اسم "الغزالة رايقة"، عبر حسابه الرسمي على انستجرام.

وكتب كريم :"الغزالة رايقة من فيلم من أجل زيكو.. الفيلم نازل السينما يوم 5 يناير".

شاهد .. كريم محمود عبد العزيز يروج لفيلم من أجل زيكو

كريم محمود عبد العزيز يروج لفيلمه الجديد "من أجل زيكو".. شاهد


نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز، صورة بصحبة الفنانة منة شلبى من كواليس تصوير فيلم “ من أجل زيكو ” .

أبطال فيلم من أجل زيكو

فيلم "من أجل زيكو" يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم كريم محمود عبد العزيز، ومنة شلبي، ومحمود حافظ، ومحمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، كما أنه سيظهر فيه عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

وتجسد الفنانة منة شلبي، دور فتاة من منطقة شعبية، وتدور بينها وبين أبطال العمل الكثير من الأحداث والمغامرات.

وكان الفنان كريم محمود عبد العزيز أعلن عن موعد طرح فيلم “من أجل زيكو” في دور العرض السينمائي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشر كريم محمود عبد العزيز صورة لبوستر الفيلم، وعلق : “5 يناير بجميع دور العرض فيلم من أجل زيكو.

محمود عبد العزيز محمود حافظ منة شلبي بيتر ميمي كريم محمود عبد العزيز محمد محمود الفنان كريم محمود عبد العزيز الفنانة منة شلبي

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