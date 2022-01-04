النشرة الدينية.. حكم قصر الصلاة للمسافر.. هل تثبت الحقوق بالطلاق الغيابي؟ .. ولا تحدق النظر في وجه أبيك أثناء الكلام لهذا السبب

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار والفتاوى الدينية المهمة التي تهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

هل تصلى صلاة الضحى 4 ركعات مجتمعة أم متفرقة؟.. الإفتاء تجيب

ما هو الطلاق الغيابي وحكمه وهل تثبت به الحقوق؟.. الإفتاء ترد

خالد الجندي: من يخلو كلامه من الرقة لا علاقة له بالإيمان

هل تجوز صلاة الجنازة على الميت وأنا خارج البلاد؟.. الإفتاء تجيب

حكم قصر الصلاة للمسافر.. كيفيته وشروطه وأحكامه

خالد الجندي: لا تحدق النظر في وجه أبيك أثناء الكلام لهذا السبب



صفعة لتيارات التشدد والتطرف.. المؤسسات الإسلامية بقيادة الطيب تهنئ الأقباط بالعام الجديد وعيد الميلاد



حكم الخروج من البيت على جنابة ؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز رجوع الزوجين بعد الخلع ؟ .. دار الإفتاء تجيب

طريقة الاستخارة.. كل ما تريد معرفته عنها والمأثور عن النبي فيها

كيفية الرقية الشرعية للأطفال من القرآن الكريم.. نتائجها مذهلة في العلاج

