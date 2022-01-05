باقة ورد على شكل قلب.. حسن الرداد يوجه رسالة لـ إيمي سمير غانم

رد الفنان حسن الرداد ، على خبر انفصاله عن الفنانة ايمي سمير غانم ، خاصة بعد تدوال شائعات حول حقيقة انفصالهم .

شاهد الفيديو:



ونشر حسن الرداد عبر خاصية الاستورى بصفحته الشخصية على انستجرام ، صورة لباقة ورد على شكل قلب ، ومكتوب عليها من ايمي سمير غانم بمناسبة عيد ميلاده .

جدير بالذكر أن الفنان حسن الرداد، قال إن مسرحية "في نص الليل" تعرض ليلة رأي السنة بالسعودية، لافتاً إلى أن المسرحية من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، ويقدم المسرحية كاتبها أيمن بهجت قمر برؤية جديدة ومختلفة ومن إخراج عمرو عرفة.

وأضاف “ الرداد”، في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه شارك فى البطولة عدد كبير من النجوم منهم غادة عادل وسليمان عيد ومحمد عبدالرحمن ومصطفى هريدي، ومصطفى بسيط.