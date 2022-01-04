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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ندوة مجانية عن مشاريع الترميم الأخيرة بسقارة في بيت السناري.. غدا

صدى البلد

تنظم مكتبة الاسكندرية ندوة مجانية مفتوحة للجمهور تحت عنوان: "مشاريع الترميم الأخيرة بمنطقة سقارة"، وذلك غدا الأربعاء 5 يناير، في تمام السادسة مساًء، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.  

تدور الندوة حول أهمية منطقة سقارة الأثرية، وتوضيح الجهود المبذولة من قبل وزارة الآثار للاهتمام بسقارة كأحد أهم مواقع التراث في العالم، كما تشتمل الندوة على عرض تفصيلي لمشروع ترميم الهرم المدرج، ومشروع ترميم المقبرة الجنوبية، بالإضافة إلى مشروع ترميم مقبرة الجزارين كأحد نماذج إدارة الكوارث الطبيعية.

جهود الدولة

يُحاضر في الندوة الدكتور أشرف يوسف عويس؛ مدير عام ترميم سقارة، ومشرف الترميم بمشروع ترميم وتدعيم الهرم المدرج والمقبرة الجنوبية، وهو محاضر زائر بجامعة "كانسان" اليابانية، وجامعة حلوان، وإليه يرجع الفضل في نقل التصوير الجداري لمقبرة "توتو" من موقع "الديابات" بسوهاج إلى متحف العاصمة الإدارية، كما أنه شارك في ترميم العديد من المقابر والأهرامات والمعابد.

تأتي الندوة في إطار حرص مكتبة الإسكندرية على نشر الوعي والثقافة والاهتمام بالتاريخ والتراث، وكذلك الاعتناء بآثار وحضارة مصر، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الجهود المبذولة حاليًا من قبل الدولة المصرية في إجراء العديد من الاكتشافات الأثرية المذهلة، وكيفية الحفاظ عليها.

مكتبة الاسكندرية منطقة سقارة بيت السناري السيدة زينب ندوة مجانية

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