بالريال السعودي.. تعرف على سعر إطلالة مي عمر

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة خلال تواجدها في دبي.

تألقت مي عمر في الصور بإطلالة أنيقة، وارتدت فستانا قصيرا أعلى الركبة وذا أكمام طويلة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ونسقت معه حزام حول الخصر كشف عن رشاقتها.

حمل فستان مي عمر في أحدث ظهور لها توقيعMayka، وبلغ سعرها 664 ريال سعودي، ونالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

انتعلت مي عمر بوت طويل من اللون الأبيض مع حقيبة صغيرة الحجم بنفس اللون، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت مي عمر على خصلات شعرها الانسيابي البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

يذكر أن آخر عمل درامي للفنانة مي عمر مسلسل " نسل الأغراب" وشاركها البطولة الفنان أحمد السقا، أميركرارة، أحمد داش، أحمد مالك وعبير صبري.

العمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجي.

وجمع "نسل الأغراب" بين نجمين من العيار الثقيل في عالم الدراما والسينما وهما أحمد السقا وأمير كرارة، تحت قيادة المخرج محمد سامي إضافة إلى اعتماد العمل على الدراما الصعيدية التي يحبها الجمهور المصري.