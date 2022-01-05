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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بكلمات مؤثرة.. بهاء الدين محمد ينعى الراحل أحمد الحجار

احمد الحجار
احمد الحجار

نعى الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد الفنان أحمد الحجار، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب بهاء :" ‏‏واضح إن الأيام دى أيام رحيل الناس الحلوة الطاهرة النقية وياترا مين اللى الدور عليه !!! الأستاذ الملحن المطرب ‎#أحمد_الحجار الفنان الإنسان المؤمن الطيب المسالم النقى اللى عمرى ما حسيت إنه بيصارع من أجل البقاء، اللهم ارحمه واغفر له واعف عنه وأدخله الجنة دون حساب ولا سابق عذاب".
 

توفي مساء امس الثلاثاء الفنان أحمد الحجار شقيق المطرب علي الحجار، عن عمر يناهز الـ65 عاما.
 

المعروف أن أحمد الحجار من أشهر مطربي وملحني جيل التسعينيات ، ينتمى لعائلة فنية فوالده الفنان الكبير إبراهيم الحجار أحد أبرز المطربين في القرن العشرين ومن حفظة التراث الغنائي وشقيقه النجم على الحجار .

التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب فى السنة الأولى بالكلية حيث وضع لحن (اعذرينى) ﻷخيه (علي الحجار)، ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، فلحن لمحمد فؤاد أغنيات فيلم (أمريكا شيكا بيكا) بالإضافة إلى العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية ، تعاون مع العديد من فناني التسعينيات منهم هشام عباس ، علاء عبد الخالق ، أنغام ، أنوشكا وغيرهم وكانت أغنية (عود) هي بداية شهرته كمطرب كما أصدر أربعة ألبومات غنائية حققت نجاحًا كبيرًا .

 

كلمات مؤثره بهاء الدين محمد أحمد الحجار المطرب على الحجار الشاعر الغنائي وفاة احمد الحجار

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