ترامب يلغي مؤتمره الصحفي بمناسبة ذكرى اقتحام الكابيتول

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا أن يعقده الخميس، الموافق 6 يناير، في فلوريدا بمناسبة ذكرى اقتحام حشد من أنصاره مبنى الكابيتول في واشنطن.

وقال ترامب في بيان إنه قرر إلغاء هذا المؤتمر الصحافي "في ضوء التحيز الكامل وانعدام النزاهة" اللذان برهنت عنهما، كلا من اللجنة البرلمانية التي تحقق في ملابسات اقتحام مقر الكونجرس، ووسائل الإعلام.

كانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت أن المدعية العامة في ولاية نيويورك استدعت 2 من أبناء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهما دونالد ترامب جونيور، وإيفانكا ترامب، في إطار تحقيقها بشأن الاحتيال المدني في أعمال ترامب.

وقال مصدر مطلع للصحيفة إن "مذكرتي الاستدعاء صدرتا من مكتب المدعية العامة ليتيشيا جيمس في أول ديسمبر الماضي، إضافة إلى أمر استدعاء آخر لـ ترامب نفسه".

وحسب الصحيفة، تم استجواب ابن آخر من أبناء ترامب، وهو إريك ترامب، من قبل مكتب المدعية العامة في أكتوبر الماضي.

وكان قاض فيدرالي أمريكي رفض، في ديسمبر الماضي، طلب الرئيس السابق دونالد ترامب منع لجنة برلمانية من الحصول على إقراراته الضريبية.