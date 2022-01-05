في الذكرى السادسة لرحيله.. محطات فارقة في حياة ممدوح عبد العليم

تحل اليوم الأربعاء ذكرى وفاة الفنان ممدوح عبد العليم ، الذي ولد في عام 1956، ورحل عن عالمنا في 5 يناير 2016، بعد وفاة مفاجئة عقب سقوطه فى صالة الألعاب الرياضية داخل أحد الأندية، ليرحل عن عمر يناهز 59 عامًا.

ونرصد أبرز المحطات فى حياة الراحل ممدوح عبد العليم ..

ولد ممدوح محمود عبد العليم يوم 10 يونيو 1956 في حي سنتريس بقرية أشمون التابعة لمحافظة المنوفية، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم سياسية.

بداية مشواره الفني عام 1969، فى التليفزيون والإذاعة، من خلال برامج الأطفال مع المخرج إبراهيم عبد الجليل، حيث أسند له مهمة تكوين أربع فرق للأطفال فى الموسيقى والرقص والغناء والتمثيل.

تزوج في بداية حياته من نبيلة كرم، ولكنهما انفصلا، ليتزوج بعد ذلك من الإعلامية شافكى المنيري التي أنجب منها ابنته هنا.

اعترف فى تصريحاته الصحفية أنه تتلمذ على يد المخرجة إنعام محمد على والمخرج نور الدمرداش الذي قدمه وهو لا يزال طفلا صغيرا فى مسلسل "الجنة والعذراء".

بدايته الاحترافه للتمثيل جاءت عام 1980 عقب مشاركته في مسلسل "أصيلة"، مع الفنانة كريمة مختار ، لتتوالى بعد ذلك أعماله التلفزيونية، التي لاقت نجاحًا كبيرًا ومنها "صيام صيام - أخو البنات - دعوة ‏للحب - حب في الخريف - القاهرة والناس - زينب - ليلة القبض على فاطمة - ليالي الحلمية - الضوء الشارد - سامحوني ماكانش قصدي".

خاض تجربة مسرحية واحدة بعنوان "بداية ونهاية".

أما بدايته السينمائية فكانت عام 1983 من خلال فيلم "العذراء والشعر الأبيض"، مع شيريهان ونبيلة عبيد ومحمود عبد العزيز والذي حقق نجاحًا كبيرًا، ولفت إليه أنظار الكثير من المخرجين والمنتجين، فتوالت أعماله السينمائية، والتي قدم دور البطولة في العديد منها، ومن أبرزها "قهوة المواردي" و"الحرافيش" و"بطل من ورق" و"كتيبة الإعدام" و"تحت التهديد" و"وداعاً يا ولدي".

وفى عام 2000 أعلن ممدوح عبد العليم اعتزاله مصرحا "اعتزلت سينما البهلونات"، بعد أن قدم أخر فيلم له فى نفس العام وهو "فل الفل"، وعند غيابه صرح"لست وجهًا صاعدًا، حتى أقبل بأي شيء، ولست ملهوفًا على التمثيل".

رغم صمته وابتعاده عن وسائل الإعلام لكنه كان حريصا على الحديث عن حال البلد فى آخر لقاءته التلفزيونية قائلا وهو يبكي على الهواء: "ليس هناك بلد يسوء فيه الأمور إلى هذه الدرجة إلا إذا كنا جميعاً مشاركين فى هذا الجرم، وكل واحد له نسبة فى ذلك، الثورة قامت ببراءة الشباب وليس بحكمة الكبار، ولكني كنت مع بقاء مبارك لـ6 أشهر، وأن يعمل كخادم للشعب، مثلما كنا خادمين عنده 30 سنة".

نال الفنان ممدوح عبد العليم عددًا من الجوائز والتكريمات، خلال مشواره الفني، حيث حصل على جائزة أفضل وجه جديد عن فيلم "قهوة المواردي"، وجائزة مهرجان الإسكندرية عن أول بطولة مطلقة فى فيلم "الخادمة"، وكذلك على جائزة عن دوره فى فيلم "العذراء والشعر الأبيض".