عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نوستالجيا| في ذكرى ميلاد حاتم ذو الفقار.. عاش وحيدًا ورحل بمأساة

حاتم ذو الفقار
حاتم ذو الفقار

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان حاتم محمود راضي، المعروف باسم حاتم ذو الفقار، واكتسب هذا اللقب من الفنان الشهير صلاح ذو الفقار الذي كان يقطن معه في منطقة العباسية.

ونرصد أبرز المحطات فى حياة حاتم دو الفقار .. 

ينتمي "ذو الفقار" الى عائلة عريقة ثرية وكان والده يعمل مهندسا، ورغب في ان يلحقه بالكلية الحربية، الا أنه فضل الالتحاق بمعهد التمثيل مما دفعه لترك الدراسة الحربية، بعد أن قضي بها عامين.

 

حصل علي بكالوريوس من قسم التمثيل والإخراج بالمعهد ما أغضب والده منه وقاطعه لفترة طويلة. 

بدأ مشواره الفني مساعدا للإخراج مع جلال الشرقاوي، والذي منحه الفرصة أن يقف علي أرض صلبة، فقدم معه مسرحية "شهر زاد" و"8 ستات"، ثم بعد ذلك رشحه الفنان محمود مرسي الذي كان أستاذه في المعهد للمشاركة في مسلسل "قيود من ذهب" للمخرج أحمد توفيق، والذي كانت بداية لانطلاقه في طريق الفن.

 

 تعددت اعماله الفنية بعدها منها أفلام "المدبح، عنتر شايل سيفه، العمر لحظة، التخشيبة، بيت القاضي، عشرة علي عشرة، آه وآه من شربات"، حتي وصل رصيده 89 عملا فنيا. 

ارتبط "ذو الفقار"، بالفنانة نورا والتي كانت تلك الزيجة من اشهر الزيجات في الوسط الفني، وقد تمت ضد رغبة والده ذي التقاليد الريفية الذي كان يرغب بزواجه من احدي أقاربه.

 

 ولم يستمر زواجه من نورا سوي بضعة أيام وتم الطلاق .


 تعرض في المرحلة الأخيرة من حياته لعدد من الازمات الصحية، خاصة عقب اصابته في حادث سيارة ترتب عليه اجراء عملية تغيير مفصل في احد ساقيه ما اثر في قدرته علي الحركة وابتعاده عن الأضواء ولم يستعن به المنتجون او المخرجون في أي اعمال ما اثر علي نفسيته كثيرا.

وعاش "ذو الفقار" باقي حياته يعاني من عزلة بعد ان تركته زوجته الثالثة في اول ايام من حبسه، إضافة الي مقاطعة اهل الفن واصدقائه المقربين له، حتي وافته المنية وحيدا وليس بجواره احد، فبرغم انه توفي في 15 فبراير ظل ميتا في منزله لمدة ثلاثة ايام دون ان يعلم احد واكتشف اخوته الوفاة بالمصادفة بعد اتصالهم به هاتفيا لعدة ايام دون رد فكانت نهايته المأساوية.

وأقيم عزاء ذو الفقار في مسجد أبو بكر الصديق بمساكن شيراتون، وكان لافتا للنظر عدم حضور العزاء من الفنانين سوي 3 فقط هم النقيب اشرف عبد الغفور ومحمد ابو داوود وحمدي شرف الدين ولم يحضر من الفنانات سوي الفنانة الهام شاهين.

أشرف عبد الغفور جلال الشرقاوي حاتم ذو الفقار أخبار الفنانيين اخبار الفن

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا| ثغرة أمنية خطيرة تهدد مستخدمي آيفون وآيباد.. سامسونج تعلن رسمياً عن هاتف Galaxy S21 FE 5G

ياسر رزق: طنطاوي وسليمان وشفيق كتبوا خطاب تنحي مبارك.. فيديو

الطرق الكاملة| بتروتريد تستكمل استقبال قراءات الغاز الطبيعي لليوم الخامس

حدث ليلا | الإسكان: شقق لمحدودي ومنخفضي الدخل.. الحرارة 10 درجات في القاهرة.. وفاة الفنان أحمد الحجار.. أزمة بالزمالك في عيده الـ 111

لماذا خرج المصريون فى يناير 2011 على النظام بدلا من الانتظار لـ مايو.. فيديو

من 1500 لـ 4000 جنيه.. رسوم مرتقبة لتسجيل العقود بالشهر العقاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخطر من الأمطار الشديدة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. فيديو

كسرت رقبته.. وفاة شاب في مترو نيويورك أثناء هروبه من دفع التذكرة

بعد «جوزين حمام» سفاح الإسماعيلية.. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

طلاق إيمي والرداد وظهور زوجة ثانية للأب.. لماذا تطارد الشائعات أسرة سمير غانم؟

رعب السنين.. لحظة ظهور عفريت في شارع خال من المارة واختفائه بسرعة| شاهد

رسميا.. 7 نجوم خارج أمم إفريقيا 2022

السعودية.. وفاة الشيخ صالح اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء بعد صراع مع المرض

كارتيرون يمنح الزمالك مهلة 24 ساعة قبل فسخ تعاقده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية سهرة | ليلة القبض على الأبنودي.. كيف تحدى العندليب ليلى مراد وعمرو دياب وماجدة الرومي؟

طلاق إيمي والرداد وظهور زوجة ثانية للأب.. لماذا تطارد الشائعات أسرة سمير غانم؟

مات مسموما وظل شهرا بلا نعي.. كيف قُتل لاعب الأهلي السابق أوسو كونان بكأس نبيذ؟

وزارة الرياضة تتسلم الصيغة التنفيذية لحكم اعتماد العامري فاروق نائبا للرئيس بالأهلي|مستندات

فيديو

تزوجت من ورا أهلي.. أبرز تصريحات نيللي كريم.. فيديو

بعد متعودة.. شقيق عادل إمام يحسم الجدل بشأن التعدي على حقوق الزعيم

تجميد البويضات.. رغبة الفنانات مؤخرا وله 3 مخاطر ..فيديو

فرق كبير.. الأهلي يتفوق على الزمالك في أكثر من 80 مركزا عالميا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ