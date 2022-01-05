نوستالجيا| في ذكرى ميلاد حاتم ذو الفقار.. عاش وحيدًا ورحل بمأساة

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان حاتم محمود راضي، المعروف باسم حاتم ذو الفقار، واكتسب هذا اللقب من الفنان الشهير صلاح ذو الفقار الذي كان يقطن معه في منطقة العباسية.

ونرصد أبرز المحطات فى حياة حاتم دو الفقار ..



ينتمي "ذو الفقار" الى عائلة عريقة ثرية وكان والده يعمل مهندسا، ورغب في ان يلحقه بالكلية الحربية، الا أنه فضل الالتحاق بمعهد التمثيل مما دفعه لترك الدراسة الحربية، بعد أن قضي بها عامين.

حصل علي بكالوريوس من قسم التمثيل والإخراج بالمعهد ما أغضب والده منه وقاطعه لفترة طويلة.



بدأ مشواره الفني مساعدا للإخراج مع جلال الشرقاوي، والذي منحه الفرصة أن يقف علي أرض صلبة، فقدم معه مسرحية "شهر زاد" و"8 ستات"، ثم بعد ذلك رشحه الفنان محمود مرسي الذي كان أستاذه في المعهد للمشاركة في مسلسل "قيود من ذهب" للمخرج أحمد توفيق، والذي كانت بداية لانطلاقه في طريق الفن.

تعددت اعماله الفنية بعدها منها أفلام "المدبح، عنتر شايل سيفه، العمر لحظة، التخشيبة، بيت القاضي، عشرة علي عشرة، آه وآه من شربات"، حتي وصل رصيده 89 عملا فنيا.



ارتبط "ذو الفقار"، بالفنانة نورا والتي كانت تلك الزيجة من اشهر الزيجات في الوسط الفني، وقد تمت ضد رغبة والده ذي التقاليد الريفية الذي كان يرغب بزواجه من احدي أقاربه.

ولم يستمر زواجه من نورا سوي بضعة أيام وتم الطلاق .



تعرض في المرحلة الأخيرة من حياته لعدد من الازمات الصحية، خاصة عقب اصابته في حادث سيارة ترتب عليه اجراء عملية تغيير مفصل في احد ساقيه ما اثر في قدرته علي الحركة وابتعاده عن الأضواء ولم يستعن به المنتجون او المخرجون في أي اعمال ما اثر علي نفسيته كثيرا.



وعاش "ذو الفقار" باقي حياته يعاني من عزلة بعد ان تركته زوجته الثالثة في اول ايام من حبسه، إضافة الي مقاطعة اهل الفن واصدقائه المقربين له، حتي وافته المنية وحيدا وليس بجواره احد، فبرغم انه توفي في 15 فبراير ظل ميتا في منزله لمدة ثلاثة ايام دون ان يعلم احد واكتشف اخوته الوفاة بالمصادفة بعد اتصالهم به هاتفيا لعدة ايام دون رد فكانت نهايته المأساوية.



وأقيم عزاء ذو الفقار في مسجد أبو بكر الصديق بمساكن شيراتون، وكان لافتا للنظر عدم حضور العزاء من الفنانين سوي 3 فقط هم النقيب اشرف عبد الغفور ومحمد ابو داوود وحمدي شرف الدين ولم يحضر من الفنانات سوي الفنانة الهام شاهين.