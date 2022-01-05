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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

برنامج تدريبي لتأهيل 60 من المرشحين لتولى مناصب قيادية فى المحليات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية


أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أنه سيتم اعتباراً من الأسبوع القادم تنظيم دورة تدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة لعدد 60 مرشحاً ممن اجتازوا الاختبارات التحريرية والشفوية و المقابلة الشخصية وفقاً لإعلان الوزارة رقم 2 لسنة 2020 لشغل وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة  2016 ، ولائحته التنفيذية مشيراً الى استمرار الدورة التدريبية لمدة أسبوعين ، ويتضمن البرنامج التدريبي محاضرات وورش عمل وجلسات عصف ذهنى بإجمالي 90 ساعة تدريب .

و أشار اللواء شعراوى إلى أن سيتم تنظيم دورة تدريبية أخرى بالجهاز المركزى للتنظيم والادارة لمدة أسبوعين آخرين ، وتصدر بعدها حركة محليات تتضمن القيادات الجديدة التى يتم بمقتضاها تجديد دماء المحليات بعناصر جديدة قادرة على العمل في مختلف الظروف ، والعمل على دفع عجلة التنمية بالمحافظات ، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى المحافظات .

وأكد اللواء محمود شعراوى  أن عدد المتقدمين للإعلان رقم 2 لسنة 2020 بلغ 1700 متقدماً ، و تم فحص ملفات كل المتقدمين وإجراء تقييم لها ، وخضعت كشوف جميع المتقدمين للمراجعة والتدقيق موضحاً أن كل خطوات اختيار المرشحين من الاختبارات والمقابلات تمت بكل شفافية ومعايير واضحة لاختيار العناصر المناسبة لتقديم خدمة أفضل والارتقاء بالمحليات ، وتم اجراء الاختبارات في السمات الشخصية والقيادية واللغة ، وكيفية التعامل مع المواطنين والتصدي للمشكلات وحلها وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ، و قامت اللجنة العليا للقيادات المحلية بالوزارة بمراجعة اقتراحات التطوير التي تقدموا بها ، وتمت مناقشة المتقدمين في أفكارهم ومقترحاتهم لتطوير وتحسين الأداء والارتقاء بعمل المحليات ، وكيفية التعامل مع بعض الملفات الهامة مثل النظافة والإشغالات والتعديات وتنمية موارد الوحدات المحلية.

و أوضح اللواء شعراوى أن البرنامج التدريبى لتأهيل قيادات الإدارة المحلية بمركزتدريب التنمية المحلية بسقارة  سيركز على العديد من الموضوعات التى تتعلق بعمل المحليات ،وأهمها :استراتيجية التنمية المحلية ، والتطوير المؤسسى ، والادارة  المحلية و حماية الأمن القومى ، وآليات مكافحة الفساد فى الوحدات المحلية ، و مبادرة حياة كريمة و برنامج تنمية الصعيد ، وقانون الخدمة المدنية، و ادارة أملاك الدولة الخاصة بالمحليات.

كما يتناول البرنامج التدريبي أيضا التحديات التى تواجه منظومة النظافة الجديدة و إجراءات تنفيذها ، والتخطيط المحلى ، و إجراءات تقنين و حماية الأراضي والمخالفات ، و منظومة الإعلانات فى المراكز والمدن والأحياء ، و قانون المحال العامة ، وملامح عن قانون الإدارة المحلية ، و المشروعات الصغيرة و دور برنامج مشروعك فى دعم التنمية الإقتصادية فى المحافظات ، و دور التفتيش و الرقابة فى المحليات ، و دور مكاتب خدمة المواطنين و مبادرة صوتك مسموع فى المحافظات ، و دور المراكز التكنولوجية فى تحقيق التنمية.

وأضاف اللواء شعراوى أنه يتم عمل تقييم مستمر لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن فى جميع المحافظات، ويخضع التقييم لعدة عوامل منها ما تم من ملفات تعمل الوزارة على تنفيذها فى المحافظات ، و التواجد الميدانى لهم على أرض الواقع ، و التواصل مع المواطنين ، و سرعة حل المشكلات وتحسين الخدمات ، و الحفاظ على موارد الدولة ومنع مخالفات البناء العشوائي وغيرها من العناصر مشيرا إلى أنه يتم استبعاد من يثبت تقصيره بالتنسيق مع السادة المحافظين.

محمود شعراوي برنامج تدريبي المرشحين مناصب قيادية المحليات

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