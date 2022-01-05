حبس 5 أشخاص للتنقيب عن الآثار فى القليوبية

أمرت نيابة شبين القناطر فى القليوبية بحبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم بقيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار أسفل منزل بقرية الكسابية، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات والمنزل محل الواقعة.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بالحفر داخل حظيرة بالمنزل بعمق 10 أمتار وبعرض 2 متر للتنقيب عن الآثار.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر بورود بلاغ من الأهالى بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بقرية الكسابية دائرة المركز.

تم إخطار اللواء محمد العنانى، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وانتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن المنزل مبنى بالطوب الأبيض ومعروش بالأخشاب، ومقام من طابق واحد على مساحة 150 مترا، عبارة عن 3 غرف وحظيرة ماشية، تم تبين وجود حفرة بعمق 10 أمتار وبعرض 2 متر داخل الحظيرة.

وتمكنت القوة من ضبط "ي. ع. ع"، 45 سنة، ربة منزل، مالكة المنزل، و "م ص م"، 60 سنة، صائف مقيم الزاوية الحراء القاهرة، و"م ص ع"، 38 سنة، عامل، مقيم القناطر الخيرية، و"و. س. م"، 40 سنة، عاملة بمحل ملابس، مقيمة الخرقانية القناطر الخيرية، و"ك. س. ب"، 57 سنة، ربة منزل، مقيمة الزاوية الحمراء القاهرة، كما تم ضبط أدوات الحفر وهى عبارة عن "2 فأس، و2 كوريك، و2 غلق"، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

