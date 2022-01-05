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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. محافظ القليوبية يتفقد رفع كفاءة منازل القناطر الخيرية

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

يتفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الأربعاء عدد من المنازل بالقناطر الخيرية.


كما يفتتح المحافظ خلال الجولة بئر مياه بقرية بهادة وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ومؤسسة الوليد الانسانية والتى قامت باعمال رفع كفاءة كاملة للمنازل.


من ناحية اخري قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة تفقدية بمراكز ومدن بنها و طوخ  وقليوب ، لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك لدفع الأعمال وتذليل العقبات والمشكلات، والالتقاء بالقائمين علي التنفيذ لتسليم المشروعات في أوقاتها المتفق عليها حسب الجداول الزمنية لها.


واستهل المحافظ، الجولة بتفقد أعمال تغطية ترعة الفلفلة المستجدة بقرية شبلنجة بمدينة بنها بالقليوبية، والتى تبلغ تكلفتها  52 مليون جنيه بطول 15.1 كم وبلغت نسبة التنفيذ 11% ومن المقرر الانتهاء منها فى نوفمبر المقبل . 


ثم توجه الهجان ، لمدينة طوخ لتفقد مشروعات فى قطاعات الصحة والصرف الصحي والتي تمثلت فى تفقد مستشفى طوخ المركزي، حيث تابع نسبة التنفيذ وشدد على سرعة الانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.


واستمع المحافظ، من القائمين على تنفيذ المشروع ومتابعة آخر تطورات الأعمال بالمستشفى، موجها بتحويل الأسلاك الكهربائية الهوائية إلى كابلات أرضية داخل محيط المستشفى وفقا لأعمال التطوير ، حيث تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية للمبنى وجاري البدء في أعمال التشطيبات للواجهات وتركيب التكييف المركزي، وتركيب المصاعد. 


وقال المحافظ، إن المستشفى تشتمل على ١٦ عيادة خارجية ،٩٠ سرير داخلي ، ٢١ سرير رعاية مركزة ،١٦ حضانة أطفال ،٢٠ ماكينة غسيل كلوي ،٦ غرف عمليات جراحية، بالإضافة إلى عمليات النساء والتوليد كما تشمل المستشفى "مناطق انتظار - مكاتب إدارية - العيادة الخارجية - قسم للطواريء - قسم للغسيل الكلوي - قسم للعلاج الطبيعي - قسم الأشعة - التعقيم المركزي - غرف عمليات - استراحات الأطباء ومدرسة التمريض - قسم للمعامل – حضانات - قسم للحروق - قسم جراحة المناظير"، وتبلغ تكلفة المستشفى  308 ملايين جنيه، واستكمل الهجان الجولة بمتابعة أعمال توسعات محطة معالجة امياي بطاقة ١٠ آلاف /م3 بتكلفة 150 مليون جنيه لتصبح الطاقة الإجمالية ٣٠ ألف /م3 وقد بلغت نسبة التنفيذ ٧٠%  ومقرر الانتهاء في ٣٠ مارس 2022 .


كما تفقد توسعات محطة معالجة كومبتين بطاقة 5000 إلى 10000متر٣/يوم  بتكلفة ٧٠ مليون جنيه وقد بلغت نسبة تنفيذ المشروع 56% ،وهذه المحطة تخدم عدة قرى وعزب تابعة لمركز ومدينة طوخ وهى قري كومبتين- كفر النخلة- منشأة العمار- كفر العمار- عزبة الباجور- عزبة الكلايلة ،كما تفقد توسعات محطة معالجة نامول ( بطاقه ١٠ آلاف متر٣/يوم بتكلفة ١٤٠مليون جنيه، وتبلغ نسبة التنفيذ 45% وتخدم المحطة بعد أعمال التوسعة قرى  (نامول- سنهرة -خلوة سنهرة -عرب الحصوة -كفر الحصافة - منصورة نامول - دندنا -شرق الطريق السريع - كفر حسن سعد).


ثم تابع محافظ القليوبية الجولة بمتابعة  أعمال تغطية ترعة قها بقرية سنديون التابعة لمركز ومدينة قليوب بتكلفة 33 مليون جنيه بطول 10 كم وبلغت نسبة التنفيذ 49% والتي من المقرر الانتهاء منها خلال العام الجاري . 


وشدد محافظ القليوبية ، على دفع الأعمال بتلك المشروعات وبذل الكثير من الجهد لسرعة الانتهاء من الأعمال مع ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية،  كما وجه بنقل نواتج التطوير والحفر بالمدفن الصحي بالعبور واختتم المحافظ بمتابعة رفع الإشغالات  وإزالة الأكشاك المخالفه بالطريق الزراعي أسفل الطريق الدائري.


وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بالاهتمام ورفع كفاءة الطريق الدائري بالمحافظات التي يمر خلالها.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية القناطر الخيرية مدينة القناطر الخيرية بئر مياه قرية بهادة قرية شبلنجة مدينة بنها مدينة طوخ

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