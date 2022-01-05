عادل إمام عن الحجاب: مش ضده وكل واحد حر.. نوستالجيا

حل الفنان عادل إمام، ضيفا فى حوار سابق، محدثا عن الحجاب والتمثيل بالحجاب، قائلا: “أنا مش ضد الحجاب كل واحد حر، إنما محدش ييجي يقولي أدام ست ملبستش الحجاب يبقى حرام”.

وأضاف عادل إمام: “الفن دا هو الحياة واللي عايز يمثل بالحجاب ما يشتغل، ولكن اللي مستغربه إنهم انتقدوا الفن وقالوا حرام وبعدين اشتغلوا، طب ليه وإيه السبب”، موضحا أن الدين مرتبط بالسياسة فى كل العصور.

وأكد أنه اختار الفنان أشرف عبد الباقي للعب دور فى فيلمه “بوبوس” لأنه مناسب جدا للدور، معقبا: “كان دور واد مطحون”، متحدثا عن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي: “دي شرباتة وسكرة واكتشفتها فى الكوميديا”.