عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عادل إمام عن الحجاب: مش ضده وكل واحد حر.. نوستالجيا

الفنان عادل إمام
الفنان عادل إمام

حل الفنان عادل إمام، ضيفا فى حوار سابق، محدثا عن الحجاب والتمثيل بالحجاب، قائلا: “أنا مش ضد الحجاب كل واحد حر، إنما محدش ييجي يقولي أدام ست ملبستش الحجاب يبقى حرام”.

وأضاف عادل إمام: “الفن دا هو الحياة واللي عايز يمثل بالحجاب ما يشتغل، ولكن اللي مستغربه إنهم انتقدوا الفن وقالوا حرام وبعدين اشتغلوا، طب ليه وإيه السبب”، موضحا أن الدين مرتبط بالسياسة فى كل العصور.

وأكد أنه اختار الفنان أشرف عبد الباقي للعب دور فى فيلمه “بوبوس” لأنه مناسب جدا للدور، معقبا: “كان دور واد مطحون”، متحدثا عن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي: “دي شرباتة وسكرة واكتشفتها فى الكوميديا”.

عادل إمام التمثيل بالحجاب الفنان اشرف عبد الباقى بوبوس

ترشيحاتنا

الأرخص بتقنية 5G لعام 2022.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف أوبو الجديد Oppo A96

تصادم عدد من السيارات على الدائري الأوسطي أسفل الأوتوستراد

رغم انتشاره السريع.. الصحة العالمية: متحور أوميكرون أخف من السلالات السابقة لكورونا

تلقى 3 جرعات من اللقاح.. إصابة رئيس بولندا بفيروس كورونا للمرة الثانية

وزير خارجية إسرائيل يرد على نظيره الإيراني: ستخسرون المعركة.. ونظام خامنئي «متطرف»

حلم الأميرة الأفريقية.. كيروش يرفع الطوارىء داخل منتخب مصر ويحفز اللاعبين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخطر من الأمطار الشديدة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. فيديو

حلق شعره.. تفاصيل أول ظهور لـ محمد صلاح في مران منتخب مصر

الأهلي بلا مدرب.. شوبير يحسم الجدل حول رحيل موسيماني عن الفريق

طلاق إيمي والرداد وظهور زوجة ثانية للأب.. لماذا تطارد الشائعات أسرة سمير غانم؟

كارتيرون يمنح الزمالك مهلة 24 ساعة قبل فسخ تعاقده

الوكر في شقة بالهرم.. ضبط عصابة للاستيلاء على أموال عملاء البنوك.. تفاصيل

السعودية.. حساب المواطن يصدر توضيحا مهما بشأن دفعة يناير 2022

الصغرى 5 درجات .. غدا أجواء شديدة البرودة ليلا وضباب على الطرق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محطات في حياة السيناريست رامي قشوع.. كيف شكلت 6 مدارس سينمائية مشوار ممدوح عبدالعليم؟

أحمد عز: "راضي ومبسوط بفيلم الجريمة".. وتصوير "الاختيار 3" خلال يومين |شاهد

حكاية سهرة | ليلة القبض على الأبنودي.. كيف تحدى العندليب ليلى مراد وعمرو دياب وماجدة الرومي؟

طلاق إيمي والرداد وظهور زوجة ثانية للأب.. لماذا تطارد الشائعات أسرة سمير غانم؟

فيديو

هل مات حزنا عليها.. تشييع جثمان جد بسنت فتاة الغربية ضحية الصور المفبركة|فيديوجراف

باقة ورد على شكل قلب.. حسن الرداد يوجه رسالة لـ إيمي سمير غانم

مش هتنازل.. القبض على توفيق عكاشة وتحويله للنيابة

جماعات متطرفة.. ماذا يحدث بمقابر المسلمين ببلدة إزيرلون في ألمانيا؟ | فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

اﻟﻤﺰﻳﺪ