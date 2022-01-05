مؤتمر المخ والأعصاب بطب بنات الأزهر يتناول الجديد بمجالات طب المخ والأعصاب

ينظم قسم طب المخ والأعصاب بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، المؤتمر السنوي الأول للقسم تحت عنوان: (الجديد في مبادئ وأساسيات علم طب المخ والأعصاب) غدًا الخميس، الموافق 6 من يناير الجاري.

صرحت بذلك الدكتورة إيمان سيف الدين، رئيس قسم طب المخ والأعصاب رئيس المؤتمر بكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، مشيرة إلى أن المؤتمر الأول يقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتورة هناء العبيسي، عميدة الكلية.

وأوضحت سيف الدين أن المؤتمر السنوي الأول للقسم يعقد بالتعاون مع الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب برئاسة الدكتور أشرف عبده، رئيس الجمعية.

وصرحت بأن المؤتمر يتناول على مدار أربع جلسات علمية الجديد والحديث في مجال طب المخ والأعصاب، لافتة إلى أنه يقام على هامش المؤتمر ورشة عمل تتضمن ست محاضرات علمية، تهدف إلى تدريب وتأهيل شباب الأطباء حول أحدث ما وصل إليه العلم في مجال رسم الأعصاب والعضلات إضافة إلى تناول الجديد والحديث في مجالات استخدامات البوتكس الطبية في الجلطات الدماغية، والحركات اللاإرادية، وله عديد من الاستخدامات، مثل: الصداع النصفي المزمن، والتشنجات العضلية التي تحدث في الوجه وغيرها.

وأضافت سيف الدين أن المؤتمر يشارك به رؤساء أقسام طب المخ والأعصاب بكليات الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط، إضافة إلى رؤساء أقسام طب المخ والأعصاب بكليات الطب بالجامعات المصرية، بجانب مشاركة أطباء المخ والأعصاب بمستشفيات القوات المسلحة والشرطة ووزارة الصحة والتأمين الصحي، كما يشارك أيضا الدكتور ماجد عبد النصير، أستاذ طب المخ والأعصاب بكلية طب القصر العيني، رئيس الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب السابق، والدكتور هاني عارف، أستاذ طب المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس، رئيس الجمعية الأسبق، ويشارك في المؤتمر لفيف من كبار أساتذة طب المخ والأعصاب في مصر.