هدى سلطان: بفصل ملابس كل شخصية بلعبها بنفسي والتفصيل هوايتي| نوستالجيا

حلت الفنانة هدى سلطان، ضيفة ببرنامج “نجوم وأفلام” سابقاً، المذاع على فضائية،" ماسبيرو زمان"، وروت فيه عن حياتها الفنية وتفاصيل تجهيزها للشخصيات التى تقدمها.

قالت الفنانة هدى سلطان، إن دورها فى شخصية "فاطمة الفللى"، كان نوع جديد عليها فى مرحلة قبل الثلاثينات، لافته إلى انها كانت تذهب لدار الهلال خصيصاً حتى تحصل على الصور الخاصة بهذه الفترة الزمنية.

وأضافت هدى سلطان، أن الشكل الظاهرى لهذه الفترة مختلفة فى طريقة وضع الميكب مثلاً، وهو ما جعلها تركز فى التفاصيل بشكل كبير.

وأشار الفنانة هدى سلطان، إلى أنها تحب أن تصل إلى الشخصية بشكل كبير جداً، حتى تصدقها، مؤكده أنها تفصل ملابس الشخصية التى تلعبها فى كافة أدوارها، وتفصيل الاملابس بشكل عام من هوايتها.

وتابعت الفنانة هدى سلطان، :" أنا بحب اكون راضية عن الشخصية، ومما لا شك فيه اللى بيتفرج عن الشخصية هيكون راضى عنها هو كمان"، منوهه إلى أنها تراعى الحالة النفسية للشخصية وانعكاسه على وجهها أمام الكاميرا.