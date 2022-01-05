الرئيس البولندي يخضع للعزل الذاتي بسبب كوفيد 19

دخل أندريه دودا الرئيس البولندي الحجر الصحي بسبب إيجابية فحصه الإيجابي بكوفيد Covid-19 وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وتعد هذه المرة الثانية التي يصاب فيها دودا ، البالغ من العمر 49 عامًا ، بالفيروس.

كما جاءت نتيجة اختباره إيجابية في أكتوبر 2020.

وأصيب الرئيس بالفيروس رغم كونه محصنا بالكامل وتلقى جرعة ثالثة من اللقاح الشهر الماضي، بحسب الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية.

وكتب وزير الخارجية باوي سزروت على تويتر يوم الأربعاء "الرئيس بخير وليس لديه أعراض حادة ويخضع لرعاية طبية مستمرة." .

وتظهر أحدث البيانات الحكومية في بولندا تسجيل 17196 حالة إصابة في أنحاء البلاد يوم الأربعاء مع 632 حالة وفاة.