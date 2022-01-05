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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قتل زوجته في بيت مهجور.. الإعدام شنقا لفنان تشكيلي بالإسكندرية

الإعدام شنقا لفنان
الإعدام شنقا لفنان تشكيلي بالإسكندرية.. أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، بالإعدام شنقا على فنان تشكيلي بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الديار المصرية، لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات زوجية.

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تعود أحداث القضية رقم "5108 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة برج العرب"، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب يفيد باتهام شخص بقتل المجني عليها داخل مبنى مهجور بدائرة القسم.

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، إلى موقع الحادث، وتبين أنه إثر خلافات زوجية بين المتهم "م. م. م"، 52 عاما، رسام، مقيم بمحافظة البحيرة وزوجته المجني عليها " ف. م. ع"، فقرر إزهاق روحها للخلاص من تلك الخلافات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم توجه إلى إحدى الورش بمدينة دمنهور، لإعداد قطعة حديدية ذات مقبض لتنفيذ مخططه لقتلها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أخبر زوجته بضرورة التوجه إلى زيارة أحد أقاربه بمدينة برج العرب، لتناول وجبة الإفطار بشهر رمضان الكريم ووضع طعام إفطارهم بحافظة بلاستيكية ووضع بها الأداة الحديدية.

وتبين من التحقيقات، أنه عقب وصولهما مدينة برج العرب، وعقب ذهاب المجني عليها لقضاء حاجتها، انقض عليها المتهم بعدة ضربات على الرأس فسقطت غارقة في دمائها وتركها وفر هاربا.

تم القبض على المتهم، وقررت النيابة العامة إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.

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