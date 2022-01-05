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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تأثير تسوية المستحقات المتأخرة وتوسيع قاعدة المنتجات على زيادة الصادرات خلال 2021

النائب محمد نشأت
النائب محمد نشأت العمدة

قال النائب محمد نشأت العمدة، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية حريصة على تحقيق طفرة حقيقية بالاقتصاد المصري، تتناسب مع الزيادة السكانية وتحقق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن مراعاة تطلعات الوطن لدولة قوية كبرى في منطقة الشرق الأوسط.


ونوه نشأت ، في بيان  صحفي له اليوم، بالاجتماعات الحكومية المتواصلة لمتابعة خطة ومقترحات زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي في البلاد، مشيدًا بوصول الصادرات المصرية فى نهاية عام 2021 لأعلى رقم فى تاريخها، حيث حققت مصر إجمالي صادرات للخارج بقيمة 31 مليار دولار.


وأوضح عضو صناعة النواب، أن زيادة الصادرات للخارج ووصولها إلى هذا الرقم الضخم، ما يزيد على 450 مليار جنيه، إضافة حقيقية للاقتصاد المصري وتحقيق متطلباته، كما يؤكد وجود نموا كبيرًا وملموسا في العديد من القطاعات التصديرية ومنها المنتجات الكيماوية والأسمدة وقطاع البناء والمنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية وغيرها من المنتجات، التي تعاظمت صادراتها للخارج، بما يمثل نقلة حقيقية للاقتصاد الوطني مع بداية عام 2022.  


وأضاف النائب محمد نشأت أن الطفرة التي حدثت في الاقتصاد الوطني، تعود كذلك إلى إجراءات واضحة اتخذتها وزارة التجارة والصناعة، ومنها تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية، والتركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة.


كما أشار نائب المنيا، إلى زيادة الطلب على المنتجات المصرية خلال أزمة كوررنا، حيث اتجهت بعض الأسواق العالمية للاعتماد على المنتجات المصرية، لتحل بديلًا عن منتجات بعض الأسواق التقليدية، بسبب ارتفاع تكلفة الشحن من تلك الأسواق.

مصر مجلس النواب الصادرات المصرية الحاصلات الزراعية الإقتصاد المصرى

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