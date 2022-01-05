استعدادا لمواجهة الصين.. الجيش التايواني ينفذ "سيناريو الحرب"

أجرى سلاح الجو التايواني تدريبات على الاستعداد القتالي تحاكي "سيناريو الحرب" وسط تصاعد التوترات مع بكين، التي تعتبر "تايوان" جزءًا من جمهورية الصين الشعبية.

ووفقًا لتقارير إعلامية، نفذ سلاح الجو التايواني، اليوم الأربعاء، تدريبات على الاستعداد القتالي تحاكي "سيناريو الحرب"، في مدينة تشيايي بجنوب تايوان.

وجاء التدريب في إطار مناورة تستمر ثلاثة أيام تهدف إلى اختبار استعداد الجيش التايواني للمعركة.

وشاركت في التدريبات، طائرات F-16، وهي نفس الطائرات التي استخدمت لاعتراض الطائرات الصينية في المجال الجوي التايواني في مناسبات متعددة.

وقال أحد ضباط الجيش التايواني للصحفيين، إن "طيارينا يتمتعون بخبرة كبيرة وقد تعاملوا مع جميع أنواع الطائرات [الصينية] تقريبًا'.

وتشكو تايوان، من تكثيف مثل هذه التوغلات في الأشهر الأخيرة، حيث قالت بكين إن "إعادة توحيد" تايبيه مع البر الرئيسي للصين وشيك.

وفي خطابه بمناسبة العام الجديد، قال الرئيس شي جين بينج، إن الناس على جانبي مضيق تايوان يريدون "التوحيد الكامل للوطن الأم".

كما حذر رئيس تايوان، تساي إنج وين، الصين من "المغامرة العسكرية" وأصر على أن "الجيش بالتأكيد ليس خيارًا لحل الخلافات عبر المضيق".