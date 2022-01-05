وزير العدل يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأربعاء المستشار عمر مروان وزير العدل، الذي قدم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



وأعرب قداسة البابا تواضروس الثاني -خلال اللقاء- عن سعادته بزيارة المستشار عمر مروان وزير العدل للتهنئة بعيد الميلاد وهو ما يعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين جميع المصريين.



من جانبه، أكد وزير العدل أنه جاء إلى المقر البابوى لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد لقداسة البابا تواضروس الثاني وجميع المسيحيين، وأنه يعتز بالقيمة الوطنية الكبيرة لقداسة البابا والكنيسة القبطية على مدى تاريخها العريق.