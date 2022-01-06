القليوبي: الطاقة المتجددة طوق النجاة للدول لمواجهة ازمات المحروقات

قال الدكتور جمال القليوبي، استاذ هندسة البترول و الطاقة، أن قطاع الطاقة واجه كساداً خلال الفترات السابقة بسبب جائحة كورونا، حيث شهدت الأسواق قلة في الطلب على المعروض والعقود طويلة ومتوسطة الأجل.



وأضاف “القليوبي” في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” الإخباري، أن ما كان يحتاجه السوق في 2021 يصل إلى حوالي من 15 إلى 18% أكثر من المعروض خلال العام، وهذا لا يتحمله حجم المعروض في السوق بسبب انخفاض سعة إنتاج الأوبك ووصل سعر البرميل إلى ما يفوق 70 دولار و احيانا 80 دولار.

وأوضح الخبير، أن انخفاض تأثيرات جائحة كورونا أدى إلى قلة التعاقدات، وهذا العجز لن نستطيع الوصول إليه سريعا ولكن منظمة الأوبك لديها نظام تحكم، وأنه مع اختلاف الطقس في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ودول جنوب آسيا وتأثر جزء كبير من البنية التحتية من خطوط انتاج أو خزانات كل هذه الاسباب مجتمعه أدت إلى حدوث أزمة في الطاقة.



وأشار القليوبي إلى ان معظم الدول الآن تسعى جاهدة للحد من استخدام المواد الهيدروكربونية والاتجاه إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الشمس والرياح وغيرهم حيث تمثل أهمية كبيرة للدول الكبرى وطوق النجاة للدولة المتطلعة اقتصاديا والابتعاد عن أنواع الطاقة الأخرى.



ولفت إلى انه هناك خريطة تستهدفها دول معينه مثل المانيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين و الهند وهي الوصول إلى تكنولوجيا متقدمة للتحول من المراية الشمسية إلى المراية الشمسية العاكسة المنتجة للكهرباء مباشرة وتحول الاسعار المرتفعة في العالم كله لهذه التكنولوجيا دون الوصول إليها.



وان هناك مشروعات عملاقة تشترك فيها بعض الدول لإنتاج أكبر مراية شمسية في كل من النيجر وغينيا الاستوائية للوصول إلى أكثر من 30 ألف ميجا وات في هذه المناطق .



واختتم القليوبي، أن مشروع تستهدفه الولايات المتحدة الأمريكية لدى الهند وهو استخدام طاقة الرياح لدى المحيط الهادي في المنطقة الجنوبية لإنتاج طواحين الهواء عالية القدرة ليتم استثمار الكهرباء الناتجة عنها داخل الهند والولايات المتحدة، واستثمارات امريكا داخل الصين لإنتاج الكهرباء من المخلفات العضوية