تعرف على أكثر السيارات الملاكي مبيعا في مصر خلال 2021

أعلن أحدث تقرير لسوق السيارات المصري " الأميك" عن أكثر السيارات الملاكي مبيعاً في السوق المحلي خلال أول 11 شهرا من العام الماضي 2021.

وتصدرت شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان مبيعات السوق المحلى المصرى للسيارات لعام 2021.

وجاء ترتيب مبيعات طرازات الملاكي في مصر كالتالي :

1- نيسان صني ببيع عدد 15.436 ألف سيارة

2- تويوتا كورولا ببيع عدد 13.346 ألف سيارة

3- فيات تيبو ببيع عدد 12.137 ألف سيارة

4- كيا سبورتاج ببيع عدد 10.586 ألف سيارة

5- MG 5 ببيع عدد 9868 ألف سيارة

6- هيونداي توسان ببيع عدد 9211 سيارة

7- بي واي دي ببيع عدد F3 6200 سيارة

8- MG ZS ببيع عدد 5984 سيارة

9- هيونداي النترا CN7 ببيع عدد 5929 سيارة

10- شيفروليه أوبترا ببيع عدد 5378 سيارة.

أما عن ترتيب مبيعات شركات السيارات فى فئة الملاكي في مصر فجاء كالتالى :

1- هيونداي ببيع عدد 22.692 ألف سيارة

2- MG ببيع عدد 22.086 ألف سيارة

3- نيسان ببيع عدد 20.835 ألف سيارة

4- تويوتا ببيع عدد 16.385 ألف سيارة

5- كيا ببيع عدد 14.470 ألف سيارة

6- شيري ببيع عدد 14.155 ألف سيارة

7- سوزوكي ببيع عدد 14.090 ألف سيارة

8- فيات ببيع عدد 12.500 ألف سيارة

9- بيجو ببيع عدد 11.600 ألف سيارة

10- شيفروليه ببيع عدد 8100 سيارة.

الجدير بالذكر أن مبيعات السيارات الملاكي في مصر شهدت نموا بمقدار 31% حيث بلغت 192.910 ألف سيارة خلال أول 11 شهر من 2021.