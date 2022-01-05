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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

177 مشروعا.. محافظ الوادي الجديد يتابع تنفيذ أعمال "حياة كريمة" بالفرافرة

اثناء الجوله
اثناء الجوله

قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، بجولة تفقدية بمركز الفرافرة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات  "حياة كريمة " بالمركز، يرافقه المهندس عبد الحكم جبالي رئيس المركز ومسئولي المنطقة الجنوبية العسكرية وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وأشاد الزملوط بنسب التنفيذ بالمشروعات المختلفة بكل من قرى أبو منقار وأبو هريرة والكفاح وعثمان بن عفان والخير والنماء، حيثُ تم الانتهاء من إنشاء عدد من مجمعات الخدمات والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف والملاعب الرياضية ومجمعات الخدمات الزراعية التي تضم مركز إرشاد زراعي ووحدة بيطرية وجمعية زراعية.

جدير بالذكر أن المشروع يشمل ١٩ قرية و٧ وحدات محلية بنطاق المركز ويتم تنفيذ ١٧٧ مشروعاََ بمختلف القطاعات الخدمية.

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