محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال الانشاءات بمجمع المصالح الحكومية ومشروعات رصف الطرق

تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال الانشاءات بمحطة تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، الملحقة بمشروع مجمع المصالح الحكومية المميكن ، الجاري إنشاءه ومشروعات الطرق بالطريق الدائري َتوسعة طريق الناضورة ، يرافقه المهندس عادل عمر مدير عام الإسكان والمهندس محسن مغربي مدير عام الطرق بالمحافظة.
ووجه المحافظ ، بالبدء في إجراءات تأثيث المباني التي تم الإنتهاء منها وفقاً لأحدث النظم المتبعة وسرعة الانتهاء من الإنشاءات الخاصة بالجهات الحكومية و البنوك.
كما تابع خلال جولته، سير العمل بمحطة تحويل و تموين السيارات بالغاز الطبيعي، موجهاََ بزيارة أعداد العاملين بالمحطة لإستيعاب الزيادة في أعداد السيارات وتقليل مدة الإنتظار.
من ناحية أخرى، قامت الوحدة المحلية لمركز باريس بتجهيز مقر للإسعاف بالقرية الأولى بدرب الأربعين، وكذلك العمل برصف طريق باريس/ الأربعين بطول ١٠كم.
يأتي ذلك تنفيذاََ لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمناطق النائية.