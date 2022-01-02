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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رغم تحذيرات.. طقس دافئ وشمس ساطعة في الوادي الجديد.. فيديو

طقس دافئ وشمس ساطعة
طقس دافئ وشمس ساطعة في الوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، طقسا جيدا على مدار اليوم ووصلت درجة الحرارة إلى 30 درجة مئوية، حيث تمتاز المحافظة بالسطوع الدائم لأشعة الشمس طوال ساعات النهار، وتتراوح درجة الحرارة بين 24 و33 درجة وتنخفض تدريجيا فى ساعات الليل، كما شهدت الشوارع والميادين سيولة الحركة المرورية.


وكانت سماء الوادي الجديد أمس، السبت، ملبدة بالغيوم، وكانت تنذر بسقوط أمطار، إلا أن شمس اليوم أشرقت على أنحاء المحافظة، ما أدى إلى انكشاف الغيوم وسطوع أشعة الشمس في جميع الأنحاء.

وتعتبر محافظة الوادي الجديد، من أفضل الأماكن التى تصلح للسياحة الشتوية، خاصة سياحة السفارى والسياحة العلاجية وسياحة التأمل.

وتتميز محافظة الوادى الجديد بمناخ حار جاف صيفًا دافئ شتاءً ومشمس على مدار النهار والأمطار نادرا ما تسقط على المحافظة، حيث تتميز الوادى الجديد بأعلى نسبة سطوع للشمس على مستوى العام طوال شهور السنة، وهو ما جعل الحكومة تتجه نحو استغلالها كمصدر للطاقة المتجددة وبديلا للكهرباء.

الوادى الجديد السياحة العلاجية طقس الوادي الجديد حالة الطقس اخبار المحافظات

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