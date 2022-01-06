سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الخميس 6-1-2022

حافظ سعر الدينار الكويتي، على مستواه مقابل الجنيه المصري بمستهل تعاملات اليوم الخميس 6 يناير 2022، داخل البنوك الحكومية والخاصة بحسب المواقع الرسمية، حيث سجل عبر موقع البنك المركزي المصري سعر الدينار الكويتي اليوم عند 51.764 جنيه للشراء، و52.103 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وسجلت سعر الدينار الكويتي مقابل نظيره الجنيه، داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة بالسوق المحلية المصرفية إلى 49.37 جنيه للشراء، و52.07 للبيع، وأوضحت أحدث مؤشرات مواقع البنوك، وصول مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 للبيع.

فيما أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع، وسجلت مستويات صرف الدينار الكويتي أمام العملة المحلية المصرية داخل شبكة فروع البنك المصرف العربي الدولي، عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

نشرت أحدث مؤشرات موقع البنك الأهلي وصول مستويات صرف الدينار الكويتي أمام العملة المحلية المصرية عند 49.25 جنيه للشراء، و52.03 للبيع، وسجلت مستويات صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية، اليوم، عند 3.31 دولار أمريكي.