معلومة × تمرينة.. أخطاء شائعة في الجيم أثناء التدريبات

يتم تعريف التمرين على أنه أي حركة تجعل عضلاتك تعمل وتتطلب من جسمك حرق السعرات الحرارية، وهناك العديد من أنواع النشاط البدني ، بما في ذلك السباحة والجري والركض والمشي والرقص ، على سبيل المثال لا الحصر.

و قد ثبت أن للنشاط الرياضى العديد من الفوائد الصحية ، جسديًا وعقليًا و قد يساعدك حتى على العيش لفترة أطول .

رصدت عدسة صدى البلد اهم التمرينات الرياضية في الجيم وأهم الأخطاء الشائعة أثناء التمرين في البداية قال كابتن بير عادل مدرب لياقة بدنية بأحد الجيمات من أهم الأخطاء الشائعة هو بعد فترة من التمرين لبعض الأشخاص يتم اكتساب الثقة في نفسه ويقوم بالاستغناء عن الكابتن في الجيم ممل يمكن أن يتسبب في الإصابات بسبب الحمل الزائد أثناء التمرين او عدم القدرة للوصول للهدف المطلوب.

وتابع عادل ومن التمرينات التي بيحدث بها بعض الأخطاء الشائعة اوفر هيد بريس يعتقد البعض ان استبدال التمرين بتمرين الرفرفة الامامية يمكن أن يكون بديل عن التمرين ولكن الحقيقة ان الرفرفة الامامية تعمل على جزء صغير من عضلة الكتف ولكن اوفر هيد بريس يعمل على تشغيل عضلات الثبات والبطن وعضلات الكتف.