في عيد ميلاد جنات مهيد.. سر ارتباطها بمرحلة الطفولة

يحل اليوم 6 يناير عيد ميلاد النجمة المغربية جنات الـ 36، فهى إحدى المطربات اللاتى يمتلكن صوتا قويا وجذابا فهى موهبة جيدة أشاد بها الجميع.

سر ارتباط جنات بمرحلة الطفولة

كشفت النجمة جنات عن سر مشاركة صورها في مرحلة الطفولة من فترة لأخرى، وذلك خلال استضافتها وتكريمها في موقع "صدى البلد" الإخباري.

وأكدت جنات حبها للطفولة بالرغم من مشاكلها في فترة الحضانة والمدرسة، مشيرة إلى أنها تعتبر من أجمل مراحل العمر التي يمكن للإنسان أن يعيشها.

والمعروف عن جنات أنها تتميز بوجه طفولي، وبراءة في شخصيتها، بالإضافة إلى إحساسها المرهف وحبها للحياة والإنطلاق، وعدم التقيد.

حياة جنات ونشأتها

تزوجت الفنانة جنات قبل 3 سنوات، من رجل أعمال مصرى وأنجبت منه طفلة أطلقت عليها اسم جنات وقالت جنات: "اختيار الاسم كان نابعا من زوجها الذى عبر فيه عن حبه الشديد لها".

نشأت جنات مع 3 أشقاء، وكانت هي الأصغر والفتاة الوحيدة بينهم، وبما أنها الأصغر كانت جنات محط رعاية واهتمام الجميع.

ووقفت جنات لأول مرة في حياتها على المسرح مصحوبة بفرقة موسيقية، ورغم صغر سنها لم تشعر جنات بالخوف ولم تكتف بالفوز بالمركز الأول بالمسابقة ولكن اشتركت لاحقا في ثلاث مسابقات أخرى في المغرب، وفازت بالمركز الأول فيهم جميعا.

كما فازت بالمركز الأول في مسابقة رابعة بالاسكندرية قبل أن تفوز بالمركز الأول أيضا في مهرجان السياحة والتسوق في دبي دعتها رتيبة الحفني لتغني كضيفة شرف بمهرجان القاهرة للموسيقي العربية، والذي أقيم في دار الأوبرا.

أحدث أعمال جنات

يذكر أن أحدث أعمال جنات تتر مسلسل "بخط الإيد" بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزي وغيرهم من الفنانين.

وطرحت الفنانة جنات، العام الماضي أغنية "بطلة حدوتك" تتر مسلسل بخط الأيد، بالاشتراك مع المطرب والملحن وليد سعد، وهي الاغنية الدعائية للعمل.

أغنية "بطلة حدوتك" كلمات الشاعر تامر حسين، والحان وليد سعد، وتوزيع الموزع الموسيقي وليد شراقى.

أعمال جنات المُقبلة

وفي نفس السياق، تعمل جنات على الانتهاء اغاني البومها الجديد، وانتهت من تسجيل أغلب الأغاني به، تمهيدًا لطرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

بينما تتعاون جنات، مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم أدهم والهامي دهيمة، وخالد فتوح، وغيرهم.