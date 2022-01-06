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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هيثم عرابي عن انتقال بن شرقي للأهلي: هو يعني اتولد زملكاوي

صدى البلد

أكد هيثم عرابي، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، إن من حق الأهلي التعاقد مع أي لاعب ينتهي عقده مع ناديه، مشيرا إلى أن هذة منافسة ومن حق كل نادي تدعيم فريقه.

وأضاف عرابي في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "انتقال الثنائي مصطفى فتحي وأشرف بن شرقي لاعبا نادي الزمالك إلى الأهلي أمر وارد".

وتابع: "هو أشرف بن شرقي أتولد زملكاوي، هو لاعب محترف، وأرفض الأقاويل بشأن أن بن شرقي لا يريد اللعب في مصر غير للزمالك".

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ، أن المشرف العام على الفريق الكروي حرص علي إجراء هاتفي خلال الساعات القليلة الماضية ، مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول .


واستفسر مسؤولي نادي الزمالك من الاعب عن حقيقة توقيعه لأي نادٍي اخر  مثلما تردد.

وأوضح بن شرقي لإدارة الزمالك خلال الاتصالات الهاتفية التي تمت في الساعات الماضية أن كل ما تردد عن توقيعه لفريق خليجي غير صحيح .

ويتواجد بن شرقي في الإمارات حاليا لقضاء إجازته هناك وسط توقف بطولة الدوري ، واكد ان الأولوية لديه تتمثل في التجديد والبقاء مع الزمالك حال الاتفاق على الأمور المالية، حيث ينتهي عقد بن شرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي .

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