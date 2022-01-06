أخبار الرياضة| مواعيد مباريات اليوم الخميس.. السر وراء غياب مندوب الزمالك عن انتخابات الجبلاية

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة الرياضية نستعرض أبرزها تباعًا على النحو التالي:
مواعيد مباريات اليوم الخميس
تقام اليوم الخميس، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات الدوري الايطالي وكأس إسبانيا.
مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا 2022
تنطلق مباريات دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا 2022 يوم 9 يناير الجارى، حتى 6 فبراير المقبل.
كورونا يؤجل سفر منتخب الجزائر إلى الكاميرون
كشفت تقارير صحفية عن تأجيل منتخب الجزائر موعد سفره إلى الكاميرون، لخوض كأس أمم أفريقيا.
السر وراء غياب مندوب الزمالك عن انتخابات الجبلاية
أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc أن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الزمالك كان من المفترض أن يمثل ناديه في انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم.
اتحاد جدة يقترب من طارق حامد بعد مباركة أحمد حجازي
أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc أن المسئولين في اتحاد جدة السعودي تواصلوا مع أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني والفريق السعودي في الأيام الماضية للاستفسار منه عن طارق حامد لاعب الزمالك وسط رغبتهم في التعاقد معه.