أخبار الرياضة| مواعيد مباريات اليوم الخميس.. السر وراء غياب مندوب الزمالك عن انتخابات الجبلاية

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة الرياضية نستعرض أبرزها تباعًا على النحو التالي:

تقام اليوم الخميس، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات الدوري الايطالي وكأس إسبانيا.

تنطلق مباريات دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا 2022 يوم 9 يناير الجارى، حتى 6 فبراير المقبل.

كشفت تقارير صحفية عن تأجيل منتخب الجزائر موعد سفره إلى الكاميرون، لخوض كأس أمم أفريقيا.

أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc أن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الزمالك كان من المفترض أن يمثل ناديه في انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم.

أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc أن المسئولين في اتحاد جدة السعودي تواصلوا مع أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني والفريق السعودي في الأيام الماضية للاستفسار منه عن طارق حامد لاعب الزمالك وسط رغبتهم في التعاقد معه.