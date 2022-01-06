اتحاد جدة يقترب من طارق حامد بعد مباركة أحمد حجازي

أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc أن المسئولين في اتحاد جدة السعودي تواصلوا مع أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني والفريق السعودي في الأيام الماضية للاستفسار منه عن طارق حامد لاعب الزمالك وسط رغبتهم في التعاقد معه.



وأضاف شبانة أن حجازي أيد إتمام الصفقة لمسئولي اتحاد جدة وأكد لهم أن وجود اللاعب سيكون مكسب كبير للفريق السعودي خلال الفترة المقبلة وشدد لهم بأنه يمتلك خبرات كبيرة وسيكون نقطة فارقة مع الفريق السعودي حال إتمام الصفقة.



ويتواجد حجازي مع المنتخب الوطني ويستعد للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا المقبلة، في الوقت الذي تم استبعاد طارق حامد من القائمة بناء على رؤية كارلوس كيروش.

رفض كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم الرد حول استبعاد عدد من اللاعبين من قائمة المنتخب المشاركة بكأس الأمم الإفريقية وعلى رأسهم طارق حامد وأفشة .

وقال كيروش: أرفض الحديث حول استبعاد أي لاعب بعينه، مشيرا إلى أن الفريق "أهم" من أي لاعب وإنه اختار أفضل العناصر الممكنة فى الوقت الحالي لتمثيل المنتخب فى الأمم الإفريقية وتقديم مستويات جيدة.

وأضاف، أمتلك خبرة تدريبية تمتد إلى 40 عاما وأرى دائما أن الفريق أهم من الحديث عن أي لاعب واستبعاده.