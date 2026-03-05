ضربة مفاجئة في الشمال اللبناني.. وإسرائيل تؤكد تصفية قيادي بحماس

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس غارة على مدينة طرابلس شمال لبنان في أول غارة لها منذ بدء الصراع الذي استمر ستة أيام.

وأعلن جيش الاحتلال، أنه استهدف وقتل قائدًا في حماس كان مسؤولًا عن التدريب في لبنان، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن.

في غضون ذلك، حذر وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، يوم الخميس، من أن جنوب بيروت سيتحول إلى ركام بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي أمرًا بإخلاء عدة أحياء في العاصمة اللبنانية.

وقال سموتريتش، متحدثًا على طول السياج الحدودي بين إسرائيل ولبنان: "أردتم أن تجلبوا علينا الجحيم، فجلبتموه على أنفسكم. ستصبح الضاحية مثل خان يونس". الضاحية هي ضاحية جنوبية لبيروت تعتبرها إسرائيل معقلًا لحزب الله؛ أما خان يونس فهي مدينة في جنوب قطاع غزة دمرها القصف الإسرائيلي بشكل كبير.

أصدرت إسرائيل، يوم الأربعاء، تحذيراً بالإخلاء لجميع سكان جنوب لبنان جنوب نهر الليطاني، وهي منطقة تمتد على مساحة مئات الأميال المربعة. وفي اليوم التالي، أصدرت إسرائيل تحذيراً مماثلاً لأربعة أحياء في بيروت، مطالبةً السكان بالإخلاء باتجاه الشمال أو الشرق.