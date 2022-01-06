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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول يعوض غياب صلاح وماني بصفقة كولومبية

صدى البلد

يقترب ليفربول من إبرام صفقة، تقدر قيمتها بـ 60 مليون جنيه إسترليني، من أجل تعويص غياب النجمين محمد صلاح وساديو ماني في الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة "ذا صن"، أن ليفربول يمضي قدما في التعاقد مع الجناح الكولومبي لويس دياز، الذي رسخ مكانته كواحد من أفضل المواهب في أوروبا على مدار السنة الماضية مع فريقه بورتو.

ويُنظر إلى اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، على أنه البديل المثالي لصلاح وماني، بعدما انضم الثنائي إلى منتخبي مصر والسنغال، للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية هذا الشهر بالكاميرون.


وكان مدرب ليفربول يورجن كلوب شاهدا على تألق دياز في كل من مباراتي بورتو في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام الفريق الإنجليزي هذا الموسم.

ويفضّل كلوب الانتظار حتى الصيف، لكن غياب صلاح وماني، إلى جانب العديد من مشاكل الإصابة، يجبره على إنفاق الأموال في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويملك دياز شرطا جزائيا في عقده تبلغ قيمته 67 مليون جنيه إسترليني، لكن ليفربول يأمل في الحصول على اللاعب بسعر أقل.

وأنهى دياز بطولة كوبا أمريكا 2021، هدافا للبطولة بالاشتراك مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، برصيد 4 أهداف لكل منهما، وحتى الآن، سجل دياز 12 هدفاً في الدوري البرتغالي هذا الموسم.

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ليفربول يعوض غياب صلاح وماني بصفقة كولومبية

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