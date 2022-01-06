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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب تونة.. إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف

صورة ارشفيفة
صورة ارشفيفة

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، باشتباه تسمم غذائي، اليوم الخميس، عقب شعورهم بحالة إعياء عبارة عن مغص وقيء، بعد تناولهم وجبة غذائية "تونة" داخل منزلهم بحى الرمد بمدينة  بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة الزوج وزوجته و3 أطفال باشتباه تسمم غذائي، عقب شعورهم بحالة إعياء عبارة عن مغص وقيء، عقب تناولهم وجبة غذائية "تونة"، ووجه على الفور بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة. 

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ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارات إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم الزوج ويدعى "خليل. م"، 40 سنة، وزوجته "هبة. ع. ع"، 35 سنة، وأبنائهم الأطفال "سيف" 14 سنة، و"عمر" 12 سنة، و"جاسر" 8 سنوات.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام المستشفى.

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