من أين لك هذا؟.. اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مدرس بلغت ممتلكاته 5 ملايين جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الفساد الوظيفى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص (مدرس بإحدى المدارس بالإسماعيلية) بإستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفي المشار إليه و قيامه بتكوين ثروة لا تتناسب مع طبيعة دخله وتحقيقه كسباً غير مشروع بالمخالفة لأحكام القانون ، وقيامه بشراء العقارات والسيارات، فضلاً عن وجود أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك .

قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (5 ملايين جنيه تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.