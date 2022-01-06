عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يدعوان لحل سلمي لأزمة كازاخستان

علم كازاخستان
علم كازاخستان

دعت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، إلى حل سلمي للاضطرابات في كازاخستان، وفقًا لوكالة “رويترز”.

فيما قالت الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إنها تتابع الوضع عن كثب في كازاخستان، داعيًا للهدوء والحيطة، ودعم الحوار.

وكانت كازاخستان، أعلنت اليوم الخميس، تعليق دخول الأجانب إلى أراضيها مؤقتًا، في خضم ما تشهده من احتجاجات بسبب رفع أسعار الوقود.

بسبب الاحتجاجات.. كازاخستان تعلق دخول الأجانب لأراضيها

هل ترسل قوات.. أول تعليق لـ الصين على أحداث كازاخستان

ونقلت وكالة الإعلام الروسية "ريا نوفوستي"، عن سفارة كازاخستان في أوزبكستان قولها اليوم الخميس إن البلاد علقت مؤقتًا دخول الأجانب.

وتشهد كازاخستان أسوأ احتجاجات في الشوارع تشهدها البلاد منذ حصولها على الاستقلال قبل ثلاثة عقود، بسبب رفع أسعار الوقود والغاز.

وحاول رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، تهدئة غضب المتظاهرين في الشارع بإقالة الحكومة وخفض أسعار الغاز، وقال مكتبه إنه قبل استقالة الحكومة، وعين علي خان إسماعيلوف، الذي كان نائبا أول لرئيس الوزراء، قائما بأعمال رئيس الوزراء، إلا أن الأحداث تطورت.

وجاء في نص المرسوم الرئاسي: "قبول استقالة حكومة جمهورية كازاخستان. وإسناد مهام رئيس وزراء جمهورية كازاخستان مؤقتا إلى إسماعيلوف علي خان"، الذي كان يشغل في الحكومة المستقيلة منصب النائب الأول لرئيس الوزراء.

وأوعز توكاييف لأعضاء الحكومة بمواصلة أداء واجباتهم حتى الموافقة على التشكيلة الجديدة لمجلس الوزراء.

لكن المتظاهرون لم يهدوأ وخرجوا إلى الشوارع واقتحموا عدد من المقرات، ما دفع الرئيس لإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وجاءت التقارير عن محاولات اقتحام المباني بعد اضطرابات واسعة النطاق في المدينة، أمس الأربعاء، بما في ذلك الاستيلاء على مبنى العمدة الذي أضرمت فيه النيران.

وقُتِل 13 شرطيا وأصيب 353 آخرين في الاشتباكات مع المحتجين في كازاخستان.

فيما أعلنت وزارة الصحة الكازاخستانية، اليوم الخميس، أن أكثر من ألف شخص أصيبوا حتى الآن خلال أعمال الشغب المتصاعدة التي شهدتها عدة مناطق في كازاخستان.

وقال نائب وزير الصحة الكازاخستاني، أزهر غينيا، إن: "أكثر من ألف شخص أصيبوا في أعقاب أعمال شغب في مناطق مختلفة من كازاخستان، ونقل نحو 400 منهم إلى المستشفى و 62 شخصا في العناية المركزة".

الاتحاد الأوروبي كازاخستان بريطانيا احتجاجات

ترشيحاتنا

صورته سيدة وفضحته على «فيسبوك».. الأمن يضبط متحرش الجيزة

بدون حزام أمان.. لحظات صعود شابين رافعة طولها 558 قدما.. فيديو

السياحة والآثار: السور الخارجي للدير الأبيض لم يسقط

حكم استخدام تقنية التزييف العميق لتلفيق مقاطع مرئية أو مسموعة للأشخاص..الإفتاء توضح

7 طعنات.. دفن جثة الدنماركية قتيلة الجيزة بمقابر الأقباط في الجبل الأحمر

السكة الحديد تحذر من التطبيقات المزيفة لحجز الرحلات.. وتناشد المواطنين بالإبلاغ عنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وفاتها .. مها أبو عوف تكشف لغز مقتل زوجها عمر خورشيد

سبب وفاة مها أبو عوف و تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.. خاص

ارتفاع أسعار الأسماك 10%.. والشعبة تحدد موعد الانخفاض |تفاصيل

وفاة مها أبو عوف| تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياتها وآخر كلماتها وموعد الجنازة

كارتيرون يمنح الزمالك مهلة 24 ساعة قبل فسخ تعاقده

الصحة تدفع بـ22 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادثين منفصلين في السويس

في واقعة بسنت ضحية الصور المفبركة.. النيابة العامة تقرر حبس المتهمين 4 أيام

وعكة صحية خاطفة.. نقل حياة الدرديري للمستشفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة فيلا مها أبو عوف المسكونة.. عاشت 45 سنة مع عفريت يهودي|صور

بعد رحيلها.. معلومات لا تعرفها عن مها أبو عوف وأبرز أعمالها الفنية

بحضور الفريق محمد فريد| مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

محطات في حياة السيناريست رامي قشوع.. كيف شكلت 6 مدارس سينمائية مشوار ممدوح عبدالعليم؟

فيديو

جوزي بيهزر مع أمي بألفاظ بذيئة.. رد قوي من مبروك عطية

بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني.. ضبط المتهمين ومواجهتهم

سيارة نقل بمقطورة.. فيديوجراف تفاصيل حادث الطريق الدائري الأوسطي

رانيا يوسف: حلقت شعرى مثل شيرين عبدالوهاب من قبل لهذا السبب| فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ