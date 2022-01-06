كان بيعمل صيانة.. الأمن يضبط فني موبايلات نشر فيديوهات خاصة بمواطن وزوجته

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص ، وزوجته – مقيمان بدائرة القسم) بإكتشافهما نشر مقاطع فيديو خاصة بهما ، وماقررته الزوجة بتوجهها لأحد محال صيانة الهواتف المحمولة بدائرة القسم لصيانة هاتفها المحمول ، إلا أنهما فوجئا عقب ذلك بنشر مقاطع الفيديو على النحو المشار إليه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل بمحل الهواتف المشار إليه – وآخر مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما أقر الأول بتحصله على مقاطع الفيديو من هاتف السيدة المذكورة حال قيامه بصيانته ، وإرسالها للثانى الذى قام بترويجها ونشرها ، بفحص هواتفهما تبين إحتوائها على المقاطع المشار إليها.

بإستدعاء المبلغين تعرفا عليهما وإتهماهما بإرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.