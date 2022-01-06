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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كان بيعمل صيانة.. الأمن يضبط فني موبايلات نشر فيديوهات خاصة بمواطن وزوجته

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص ، وزوجته – مقيمان بدائرة القسم) بإكتشافهما نشر مقاطع فيديو خاصة بهما ، وماقررته الزوجة بتوجهها لأحد محال صيانة الهواتف المحمولة بدائرة القسم لصيانة هاتفها المحمول ، إلا أنهما فوجئا عقب ذلك بنشر مقاطع الفيديو على النحو المشار إليه.

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل بمحل الهواتف المشار إليه – وآخر مقيمان بدائرة القسم).

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما أقر الأول بتحصله على مقاطع الفيديو من هاتف السيدة المذكورة حال قيامه بصيانته ، وإرسالها للثانى الذى قام بترويجها ونشرها ، بفحص هواتفهما تبين إحتوائها على المقاطع المشار إليها.

 بإستدعاء المبلغين تعرفا عليهما وإتهماهما بإرتكاب الواقعة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية امن القاهرة المحمول موبايل مقاطع فيديو فيديوهات

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