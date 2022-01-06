في خطابه بأول ذكرى لاقتحام الكابيتول .. بايدن يمزق ترامب : لم يفعل شيئًا بينما نصبت الغوغاء المشنقة لنائبه مايك بنس.. نسج شبكة من الأكاذيب وانقض على الديمقراطية

بايدن يهاجم ترامب ويتهمه بنشر “شبكة من الأكاذيب” والجلوس مكتوف الأيدي في 6 يناير2021

الرئيس الامريكي يطارد جماعة MAGA: ليسوا سياحا وانما كانوا اعضاء تمرد مسلح

بايدن: الرئيس السابق يعاني من غرور لا يسمح له بالاعتراف بخسارته



هاجم الرئيس الامريكي جو بايدن الرئيس السابق دونالد ترامب في خطابه اليوم الخميس، في الذكرى الاولى لأحداث اقتحام الكابيتول الامريكي في 6 يناير من العام الماضي، وسخر من “غروره'' واتهمه وأنصاره بالانقضاض على ”الديمقراطية".

وفي هجومه الأشد حدة على سلفه حتى الآن، وصف بايدن، ترامب بأنه “رئيس سابق مهزوم” وانتقده “لرفضه قبول خسارته” في نوفمبر 2020 في تصريحات بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للهجوم على مبنى الكابيتول.

وقال بايدن “رأينا بأم أعيننا مثيري الشغب يهددون هذه القاعات ويهددون حياة رئيس مجلس النواب”

واضاف “نصب الرئيس الامريكي السابق المشنقة حرفيا لشنق نائبه” متسائلا “ماذا لم نره؟ لم نر رئيسًا سابقًا، قام للتو بحشد الغوغاء للهجوم ضد مؤسسة من مؤسسات الدولة، جالسًا في غرفة طعام خاصة خارج المكتب البيضاوي في البيت الأبيض يشاهد كل شيء على التلفزيون ولا يفعل شيئًا لساعات”.

وطارد بايدن جماعة MAGA قائلاً: “هذه لم تكن مجموعة من السياح، كان هذا تمردًا مسلحًا”.

ولم يذكر بايدن سلفه بالاسم، لكنه أشار إليه - 16 مرة - بـ “الرئيس السابق”، متهمًا ترامب بخلق ونشر “شبكة من الأكاذيب حول انتخابات 2020”.

وكان خطابه مليئًا بعبارات وصفية، مثل “غرور الرئيس السابق” و “شبكة الأكاذيب”، معربا شجب الواقعة متهما مرتكبوها من مثيري الشغب بـ “نهب مبنى الكابيتول، وتدمير ممتلكاته، والتغوط في الممرات؟” على حد وصفه.

وبعد تصريحاته، قال بايدن للصحفيين في مبنى الكابيتول، إنه قلق بشأن الموقف الجديد في السياسة.

وقال بايدن “هذا هو الشيء الذي يزعجني أكثر بشأن نوع الموقف الذي يبدو أنه يظهر إلى حد ما في السياسة الأمريكية، الأمر لا يتعلق بك، إنه يتعلق بي، هذا كيف ينظر إليه”

واضاف: لكن الأمر لا يتعلق بي.

وأضاف بايدن وفقا لما ذكره موقع ديلي ميل إنه لم يذكر ترامب بالاسم؛ لأنه "لا يريد بدء معركة سياسية معاصرة".

وتابع “لم أرغب في تحويلها إلى معركة سياسية معاصرة ، إنها طريقة أبعد من ذلك، إنها طريقة أبعد من ذلك بكثير".

لكن بايدن أدلى بتصريحاته في بداية عام 2022، عام انتخابات التجديد النصفي حيث يتطلع الجمهوريون لاستعادة السيطرة على الكونجرس ويلعب ترامب دور صانع الملوك في هذا الحزب.

وهاجم الجمهوريون بالفعل بايدن والديمقراطيين لتحويل الذكرى السنوية الأولى لأحداث 6 يناير إلى حدث سياسي واتهموهم بمحاولة استغلال الفرصة للتشويش على التشريعات المتعلقة بحقوق التصويت.

وفي تصريحاته، وصف بايدن الرئيس السابق بأنه “خاسر” الأمر الذي من المرجح أن يثير حنق ترامب.

وصرح بايدن، قائلا “لأن غروره المتألم تهمه أكثر من ديمقراطيتنا أو دستورنا، ولا يمكنه قبول أنه خسر”.

كما اتهم بايدن ترامب بمواصلة الكذبة التي فاز بها في الانتخابات؛ معللا بقوله “لأنه يقدر القوة على المبدأ، ولأنه يرى أن مصلحته أكثر أهمية من مصلحة بلاده ، من مصلحة أمريكا ”.

وأضاف "رداً على ذلك، ضاعف ترامب من ادعائه الكاذب بأنه فاز في انتخابات 2020 وأن النتيجة كانت مزورة.

وقال ترامب في بيان بعد تصريحات بايدن “يعمل بايدن بجد لمحاولة صرف النظر عن المهمة غير الكفؤة التي يقوم بها والتي قام بها فيما يتعلق بالانسحاب الرهيب من أفغانستان (الاستسلام) ، والحدود ، وفيروس كورونا ، والتضخم ، وفقدان استقلال الطاقة ، وأكثر من ذلك بكثير. كل شيء يلمسه يتحول إلى فشل. هذا ما تحصل عليه عندما تكون لديك انتخابات مزورة”

وفي خطابه، الذي ألقاه في غرفة شبه فارغة، تحدث بايدن مطولاً عن شرعية الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ، وقدم دفاعه الأكثر تفصيلاً حتى تاريخ فوزه، والذي يأتي في الوقت الذي واصل فيه ترامب إطلاق ما يسمى بـ “الكذبة الكبرى''، بأنه خسر فترة ولاية ثانية بسبب تزوير الانتخابات على نطاق واسع”

وأشار بايدن إلى أن الكذبة الكبرى التي يرويها الرئيس السابق والعديد من الجمهوريين الذين يخشون غضبه هي أن التمرد في هذا البلد حدث بالفعل في يوم الانتخابات في 3 نوفمبر 2020.

وقال الرئيس الامريكي إن سلفه ترامب وأنصاره يحاولون “إعادة كتابة التاريخ”.

واضاف “أن أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير هي تعبير حقيقي عن طريقة أكثر انحرافًا للنظر إلى هذا البلد، والنظر إلى أمريكا؟”

وذهب أكثر من 150 مليون أمريكي إلى صناديق الاقتراع وصوتوا في ذلك اليوم، رغم الجائحة.

وأضاف الرئيس: “هؤلاء يجب الثناء عليهم وعدم مهاجمتهم”.

ويسافر بايدن إلى جورجيا يوم الثلاثاء لإلقاء عنوان أوسع حول حقوق التصويت.

وقال بايدن “الرئيس السابق وأنصاره، طريقتهم الوحيدة للفوز هي قمع تصويتك وتخريب انتخاباتنا، هذا خطأ، إنه غير ديمقراطي، وبصراحة، إنه غير أمريكي".

وتابع بايدن أن “الكذبة الكبرى الثانية” هي إخبار ترامب لمؤيديه بأن نتائج انتخابات 2020 لا يمكن الوثوق بها.

وأشار الرئيس الامريكي إلى أن “الحقيقة هي أنه لم يتم فحص أي انتخابات أو انتخابات في التاريخ الأمريكي عن كثب أو عدها بدقة أكبر”.

وقال بايدن: “كان يبحث فقط عن عذر، ذريعة للتستر على الحقيقة” مضيفا “إنه ليس مجرد رئيس سابق، إنه رئيس سابق مهزوم، بهامش أكثر من 7 ملايين صوت، في انتخابات كاملة وحرة ونزيهة،

وتابع بايدن “ببساطة لا يوجد دليل على أن نتائج الانتخابات كانت غير دقيقة”.

واستطرد بايدن إن “الكذبة الثالثة الكبرى جاءت عندما أطلق ترامب وأنصاره على عصابة MAGA الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الوطنيون الحقيقيون للأمة”.

وتساءل “هل هذا ما كنت تعتقده عندما نظرت إلى الغوغاء ينهبون مبنى الكابيتول ، ويدمرون الممتلكات ، ويتغوطون حرفياً في الممرات؟”

وقال بايدن إن الوطنيين الحقيقيين هم ناخبو البلاد والعاملين في الانتخابات وإنفاذ القانون الذين دافعوا عن مبنى الكابيتول في 6 يناير.

واضاف: “لا يمكنك أن تحب بلدك إلا عندما تفوز، لا يمكنك إطاعة القانون إلا عندما يكون ذلك مناسبًا، لا يمكنك أن تكون وطنيًا عندما تحتضن الأكاذيب وتمكنها”.

واتهم الجمهوريون الديمقراطيين باللعب بالسياسة في اول ذكرى لواقعة اقتحام الكابيتول.

ووصف زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل 6 يناير بأنه "يوم أسود" في بيان ، لكنه تحول بعد ذلك إلى مهاجمة الديمقراطيين لمحاولتهم تغيير قواعد مجلس الشيوخ من أجل تمرير تشريع حقوق التصويت.

وقال ماكونيل: “لقد كان مذهلاً أن نرى بعض الديمقراطيين في واشنطن يحاولون استغلال هذه الذكرى لتعزيز أهداف السياسة الحزبية التي سبقت هذا الحدث بوقت طويل” مضيفا إنه لأمر مثير للدهشة بشكل خاص أن نسمع بعض الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يستشهدون بمحاولة الغوغاء لتعطيل معايير وقواعد ومؤسسات بلدنا كمبرر للتخلي عن أعرافنا وقواعدنا ومؤسساتنا بأنفسهم

ورد السناتور ليندسي جراهام، وهو جمهوري من ساوث كارولينا وصديق مقرب لترامب، على خطاب بايدن بقوله: “يا له من تسييس وقح للرئيس بايدن في 6 يناير”.

واضاف “أتساءل عما إذا كانت طالبان التي تحكم أفغانستان الآن مع وجود عناصر من القاعدة، خلافًا لمعتقدات الرئيس بايدن، تسمح بهذا الخطاب؟ ”.

وكان من المفترض أن يلقي ترامب كلمة للصحفيين يوم الخميس من منتجعه في Mar-a-Lago ، لكنه ألغى المؤتمر الصحفي مساء الثلاثاء الماضي.