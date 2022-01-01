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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشأن الضمانات الأمنية

البيت الأبيض: بايدن يأمل في إحراز تقدم خلال المفاوضات المقبلة مع روسيا

البيت الأبيض أن الرئيس
البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يأمل في إحراز تقدم خلال المفاوضات المقبلة المعتزم إجراؤها مع روسيا. 
وقال البيت الأبيض -في بيان مقتضب بهذا الشأن اليوم السبت- "إن الرئيس بايدن أعرب عن أمله في أن تؤدي المفاوضات مع روسيا بشأن مسألة الضمانات الأمنية إلى إحراز تقدم مهم". 
كان الرئيس الأمريكي قد أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ساعة متأخرة من ليل أمس الأول /الخميس/ اتفق خلالها الرئيسان على إجراء محادثات في فيينا وجنيف وبروكسل بشأن مسألة الضمانات الأمنية. 
وجاء في بيان البيت الأبيض "إن الرئيس بايدن قال إنه تولد لديه إحساس بأن الرئيس الروسي وافق على عقد ثلاثة مؤتمرات رئيسية في أوروبا في بداية منتصف الشهر، وقد أعرب بوتين خلال الاتصال الهاتفي عن شعوره ببعض القلق إزاء حلف الناتو والولايات المتحدة وأوروبا، ومن جانبنا فإننا أعربنا عن مشاعرنا بالقلق أيضا، وقد أوضحت أن السبيل الوحيد لمعالجة ذلك هو عدم التصعيد". 
وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس بايدن يتوقع دائما أن يتم إجراء مفاوضات، وأنه يأمل في أن تؤدي هذه المفاوضات إلى إحراز تقدم. 

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