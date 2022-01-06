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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد القبائل : التنمية شغالة بكل حتة في سيناء والإرهاب انتهى.. فيديو

التنمية بسيناء
التنمية بسيناء

قال المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد قبائل سيناء، إن سيناء الآن أصبحت آمنة، مؤكدا أنه بفضل جهود القوات المسلحة انتهى الإرهاب.

وأضاف إبراهيم العرجاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أنه حتى الأهالي الذين عادوا يشعرون بالأمن في سيناء خاصة بعد الفترات العصيبة.

وتابع إبراهيم العرجاني، أن القوات المسلحة تعمل على التنمية في سيناء وتحافظ على الأهالي المدنيين وقضت على الإرهاب معلقا “التنمية شغالة في سيناء بكل حتة”.

وأشار  رئيس اتحاد قبائل سيناء إلى أنه “لي أخ شهيد ولي ابن شهيد ولي صديق أيضا وابن أخي من الشهداء”.


 

جهود القوات المسلحة مصطفى بكري صدى البلد الإرهاب سيناء اتحاد القبائل

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