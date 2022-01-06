هندي يدعي «كوفيد» يروي تجربته في العيش خلال الوباء

شارك رجل هندي يُدعى كوفيد، وهو ما يعني «المتعلم» باللغة السنسكريتية، تجربته في العيش باسم يثير ردود فعل مرحة بين الناس خلال جائحة «كوفيد - 19» المستمرة، في سلسلة تغريدات على «تويتر» انتشرت على نطاق واسع.





وبحسب ما ذكرته صحيفة «إندبندنت» البريطانية، كتب كوفيد كابور، المؤسس المشارك لمنصة السفر «هوليديفاي»: «بالنسبة لأولئك الموجودين هنا والذين يتساءلون عمّا يعنيه اسمي في الواقع، إنه يعني الباحث المتعلم».



وقال كابور على «تويتر» إنه مر بسلسلة من التجارب المضحكة في أثناء سفره إلى الخارج لأول مرة منذ عامين، وسط جائحة «كوفيد».



So! Since the last thread got sooo viral - and I feel like a mini-celeb now - thought I'll share a bunch of funny names related incidents. — Kovid Kapoor (@kovidkapoor) January 5, 2022



وكتب: «سافرت إلى خارج الهند لأول مرة منذ بداية الجائحة واستغرب الكثير من الناس من اسمي».



عندما انتشرت التغريدة على نطاق واسع، شارك كابور تجاربه على مدار العامين الماضيين.



وقال: «في عيد ميلادي الثلاثين، طلب أصدقائي قالب حلوى لي وافترض العامل تلقائياً أنها مزحة نوعاً ما، وكتب اسمي بحرف السين وليس الكاف كما أكتبه أنا».





وأشار أيضاً إلى أنه استخدم في الغالب اسما مزيّفاً في المطاعم والمقاهي الآن بسبب اسمه.



وأوضح في تغريدة: «في سلسلة (ستاربكس)، أخبر الرجل الذي قدم لي القهوة الجميع عن اسمي وانفجروا ضاحكين، أنا في الغالب أستخدم اسما مزيفاً الآن».



وقال كابور إنه بصرف النظر عن هذه التفاعلات حول اسمه، كانت هناك «عشرات من التفاعلات الصغيرة المضحكة، مع عمال التوصيل في شركة (أمازون)، والكهربائيين، وأمن المطار، وعند تسجيل الوصول في الفنادق، وما إلى ذلك».



وألهمت قصص كابور المزيد من النكات حول اسمه على منصة التواصل الاجتماعي.