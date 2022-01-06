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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هندي يدعي «كوفيد» يروي تجربته في العيش خلال الوباء

الشاب الهندي
الشاب الهندي

شارك رجل هندي يُدعى كوفيد، وهو ما يعني «المتعلم» باللغة السنسكريتية، تجربته في العيش باسم يثير ردود فعل مرحة بين الناس خلال جائحة «كوفيد - 19» المستمرة، في سلسلة تغريدات على «تويتر» انتشرت على نطاق واسع.
 

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وبحسب ما ذكرته صحيفة «إندبندنت» البريطانية، كتب كوفيد كابور، المؤسس المشارك لمنصة السفر «هوليديفاي»: «بالنسبة لأولئك الموجودين هنا والذين يتساءلون عمّا يعنيه اسمي في الواقع، إنه يعني الباحث المتعلم».

وقال كابور على «تويتر» إنه مر بسلسلة من التجارب المضحكة في أثناء سفره إلى الخارج لأول مرة منذ عامين، وسط جائحة «كوفيد».
 


وكتب: «سافرت إلى خارج الهند لأول مرة منذ بداية الجائحة واستغرب الكثير من الناس من اسمي».

عندما انتشرت التغريدة على نطاق واسع، شارك كابور تجاربه على مدار العامين الماضيين.

وقال: «في عيد ميلادي الثلاثين، طلب أصدقائي قالب حلوى لي وافترض العامل تلقائياً أنها مزحة نوعاً ما، وكتب اسمي بحرف السين وليس الكاف كما أكتبه أنا».


وأشار أيضاً إلى أنه استخدم في الغالب اسما مزيّفاً في المطاعم والمقاهي الآن بسبب اسمه.

وأوضح في تغريدة: «في سلسلة (ستاربكس)، أخبر الرجل الذي قدم لي القهوة الجميع عن اسمي وانفجروا ضاحكين، أنا في الغالب أستخدم اسما مزيفاً الآن».

وقال كابور إنه بصرف النظر عن هذه التفاعلات حول اسمه، كانت هناك «عشرات من التفاعلات الصغيرة المضحكة، مع عمال التوصيل في شركة (أمازون)، والكهربائيين، وأمن المطار، وعند تسجيل الوصول في الفنادق، وما إلى ذلك».

وألهمت قصص كابور المزيد من النكات حول اسمه على منصة التواصل الاجتماعي.

 

كوفيد هندي المتعلم جائحة تويتر

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