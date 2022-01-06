جومانا مراد ناعية مها أبو عوف: رحيلك صدمة مش قادرة استوعبها

نعت الفنانة جومانا مراد، الفنانة الراحلة مها أبو عوف، عبر حسابها الشخصي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

ونشرت جومانا مراد صورة للفنانة الراحلة مها أبو عوف، وعلقت عليها كاتبة: “وجعتي قلبي يا مها رحيلك صدمه مش قادره استوعبها ولا صدقها حتوحشيني اوي يا حبيبتي يا أختي يا صاحبتي يا عشرة العمر يا أعز وأغلا الناس على قلبي يا أطيب وأجمل وأجدع وأحن اخت في الدنيا ، الله يرحمك ويغفرلك ويجعل مثواكي الجنه اكيد انتي في مكان احسن بكتيييير يا حبيبتي ربنا ينور قبرك”.

رحلت الفنانة مها أبو عوف عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 65 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

الساعات الأخيرة فى حياة مهما أبو عوف

كشف دكتور أشرف زكي؛ نقيب المهن التمثيلية لصدى البلد سبب وفاة الفنانة مها ابو عوف وتفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها .

وقال أشرف زكي :" مها أبو عوف كانت تعاني من مرض سرطان الرئة ؛ وتدهورت حالتها في منذ أيام ونقلت على إثرها المستشفى ".

أضاف أشرف زكي :" ومكثت مها ابو عوف في العناية المركزة ؛ حيث تم تشخيص حالتها بانه التهاب رئوى حاد وهي من أعراض سرطان الرئة ".

اختتم أشرف زكي :" تدهورت ساعتها في الساعات الأخيرة حتى فارقت الحياة ".