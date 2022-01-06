هبة مجدي تنعى مها أبو عوف: في الجنة يا رب

نعت الفنانة هبة مجدي، الفنانة الراحلة مها أبو عوف، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت هبة مجدي صورة للفنانة الراحلة مها أبو عوف، وعلقت عليها كاتبة: “البقاء والدوام لله في الفنانة مها أبو عوف في الجنة يارب”.

رحلت الفنانة مها أبو عوف عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 65 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

الساعات الأخيرة فى حياة مهما أبو عوف

كشف دكتور أشرف زكي؛ نقيب المهن التمثيلية لصدى البلد سبب وفاة الفنانة مها ابو عوف وتفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها .

وقال أشرف زكي :" مها أبو عوف كانت تعاني من مرض سرطان الرئة ؛ وتدهورت حالتها في منذ أيام ونقلت على إثرها المستشفى ".

أضاف أشرف زكي :" ومكثت مها ابو عوف في العناية المركزة ؛ حيث تم تشخيص حالتها بانه التهاب رئوى حاد وهي من أعراض سرطان الرئة ".

اختتم أشرف زكي :" تدهورت ساعتها في الساعات الأخيرة حتى فارقت الحياة ".

اخر كلمات الفنانة مها أبو عوف

وشاركت مها أبو عوف قبل حوالي أسبوع من وفاتها على حسابها بموقع فيسبوك تهنئة بالعام الجديد، بكلمات تعبر عن التفاؤل والأمل في الأفضل، وذلك قبل تدهور حالتها الصحية.