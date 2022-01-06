خالد الجندي: مراعاة الأحاسيس والمشاعر باب كبير في القرآن

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن مراعاة الأحاسيس والمشاعر باب كبير في القرآن لدرجة أنه راعى مشاعر اليتيم لدرجة لو أطعمته بجفاء سيدخل النار ويحشر مع المكذبين بالدين.

وأضاف خالد الجندي خلال برنامجه «لعلهم يفقهون»:المفروض منك الكرم، ربنا قالك: «كلا بل لا تكرمون»، قائلاً«الإكرام انك تخليك كريم مع اليتيم وأطعمه زي أولادك وهدمه جديدة مش متسخة، وادهاله معطرة، خلي السنة دي بتقفل علينا واحنا بنراعي مشاعر اليتيم».

وقال إن إشعال الفتن بين الناس كان وظيفة تقوم بها إمرأة أبو لهب في الجاهلية، لذا يقول القرآن عنها:« وإمرأته حمالة الحطب».

واضاف الجندى إن هناك فرائض عديدة غائبة منها «الاتقان، والشهادة» حيث نهى الله عن كتمان الشهادة، مشدداً على أن البعض يظن أن فعل هذه الفرائض مندوب وهذا خطأ لأن تركها يعاقب عليه يوم القيامة.

ولفت عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن سورة الضحى نهت عن قهر اليتيم، هذا هو التأكيد على المشاعر، فليس الأمر طعام فقط، مشدداً :«علينا مراجعة النفس حتى نتجاوز هذه الأخطاء التي كنا نفعلها».

ومن ناحية اخرى فقد أجاب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على سؤال حول إجازة الكذب لرتق المشاعر والأحاسيس؟، خلال حلقته ببرنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc».

