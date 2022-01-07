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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلال يوم واحد .. ضبط 4 الآلاف مخالفة مرورية متنوعة

حملات مرورية
حملات مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

 

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 4829 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1321 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و123 مخالفة السير بدون تراخيص، و7 دراجة نارية مخالفة، و25 مخالفة شروط التراخيص، و9 مخالفة موقف عشوائى.
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

الادارة العامة للمرور الحركة المرورية حركة المرور دراجة نارية موقف عشوائي حملات المرور انضباط المرور

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