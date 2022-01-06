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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش خايفة من الزمن.. نيكول سابا: عملت عملية تجميل في مناخيري.. فيديو

نيكول سابا
نيكول سابا

كشفت الفنانة نيكول سابا، حقيقة إجرائها عمليات تجميل ، قائلة: "الزمن بقى منفتح وأكيد عملت عمليات تجميل لمناخيري".

 

وقالت نيكول سابا في حوارها في برنامج "حبر سري " المذاع على قناة "القاهرة والناس"،: "شغلتنا هي التمثيل والغناء والتصوير ويهمني أن يراني الجمهور في أفضل صورة".

 

وأضافت نيكول سابا: "عمليات التجميل لا ألجأ لها بسبب خوفي من الزمن، والزمن هو اللي بيخاف مني"، مضيفة: "الشيخوخة حق على الجميع ".

 

وفي سياق متصل قالت نيكول سابا: "لا علاقة ترتبطها بالمطربة مايا دياب، مضيفة:" إحنا مش صحاب والعلاقة عادية ولا توجد غيرة لدي من مايا دياب ".

 

وتابعت نيكول سابا :"  عندما ترغب في غناء دويتو مع مطرب يجب أن يكون هناك اختلاف في اللون الغنائي بينه وبين من أرغب في غناء  دويتو معه ".
 

نيكول سابا حبر سري التجميل عمليات تجميل اخبار التوك شو

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