مش خايفة من الزمن.. نيكول سابا: عملت عملية تجميل في مناخيري.. فيديو

كشفت الفنانة نيكول سابا، حقيقة إجرائها عمليات تجميل ، قائلة: "الزمن بقى منفتح وأكيد عملت عمليات تجميل لمناخيري".

وقالت نيكول سابا في حوارها في برنامج "حبر سري " المذاع على قناة "القاهرة والناس"،: "شغلتنا هي التمثيل والغناء والتصوير ويهمني أن يراني الجمهور في أفضل صورة".

وأضافت نيكول سابا: "عمليات التجميل لا ألجأ لها بسبب خوفي من الزمن، والزمن هو اللي بيخاف مني"، مضيفة: "الشيخوخة حق على الجميع ".

وفي سياق متصل قالت نيكول سابا: "لا علاقة ترتبطها بالمطربة مايا دياب، مضيفة:" إحنا مش صحاب والعلاقة عادية ولا توجد غيرة لدي من مايا دياب ".

وتابعت نيكول سابا :" عندما ترغب في غناء دويتو مع مطرب يجب أن يكون هناك اختلاف في اللون الغنائي بينه وبين من أرغب في غناء دويتو معه ".

