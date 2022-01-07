عماد الدين أديب يوجه رسالة للشامتين بعد إصابة أخيه بكورونا

وجه الإعلامي عماد الدين أديب رسالة حادة بعد إصابة أخيه عمرو أديب وزوجته لميس الحديدي بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب بتغريدة: “بإختصار ... لا تبدي الشماتة بمرض أخيك فيعافيه الله و يبتليك”.

أعلن الإعلامي عمرو أديب ، إصابته وزوجته الإعلامية لميس الحديدي بفيروس كورونا .

وكتب أديب عبر تويتر " أنا ولميس عندنا كورونا .. الحمد لله الأعراض بسيطة وخفيفة ، فاصل قصير ونواصل .. أرجوكم ادعوا معانا .

ويقدم أديب برنامج الحكاية عبر قناة أم بي سي مصر من الجمعة للثلاثاء ، فيما تقدم الحديدي "كلمة أخيرة" عبر قناة أون E و يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ويناقش أبرز قضايا الساحة، وأهم الأخبار المحلية والعالمية ويجري حوارات مع المسؤولين وصناع القرار وكذلك أبرز الشخصيات العامة والفنية والرياضية، كما يسلط الضوء على كل ما يهم الشارع المصري أولا بأول.