عماد الدين أديب يوجه رسالة للشامتين بعد إصابة أخيه بكورونا

وجه الإعلامي عماد الدين أديب رسالة حادة بعد إصابة أخيه عمرو أديب وزوجته لميس الحديدي بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وكتب بتغريدة: “بإختصار ... لا تبدي الشماتة بمرض أخيك فيعافيه الله و يبتليك”.
أعلن الإعلامي عمرو أديب ، إصابته وزوجته الإعلامية لميس الحديدي بفيروس كورونا .
وكتب أديب عبر تويتر " أنا ولميس عندنا كورونا .. الحمد لله الأعراض بسيطة وخفيفة ، فاصل قصير ونواصل .. أرجوكم ادعوا معانا .
ويقدم أديب برنامج الحكاية عبر قناة أم بي سي مصر من الجمعة للثلاثاء ، فيما تقدم الحديدي "كلمة أخيرة" عبر قناة أون E و يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ويناقش أبرز قضايا الساحة، وأهم الأخبار المحلية والعالمية ويجري حوارات مع المسؤولين وصناع القرار وكذلك أبرز الشخصيات العامة والفنية والرياضية، كما يسلط الضوء على كل ما يهم الشارع المصري أولا بأول.