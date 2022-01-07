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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ مهنئا بعيد الميلاد: هذه المناسبات تؤكد وحدتنا الوطنية

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

حرص اللواء جمال نور الدين، على تقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، داعياً الله عز وجل أن يجعله عاماً سعيدًا مباركاً على الشعب المصرى العظيم كله.

 وقد شهدت 14 كنيسة بمدن محافظة كفر الشيخ، صلاة عيد الميلاد المجيد، وترأس الأنبا ماركوس أسقف كفر الشيخ ودمياط وكنيسة القديسة دميانة، قداس عيد الميلاد المجيد، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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كما ترأس القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، قداس عيد الميلاد المجيد، بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة دسوق، وسط إجراءات احترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.


وعبر المشاركون في القداس عن سعادتهم لعودتهم للكنائس لصلاة عيد القيامة بعد تعطيلها خلال السنوات الماضية بسبب فيروس كورونا متمنين الأمن والسلامة في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

وعلى جانب آخر، توافد عدد كبير من الشعبيين والتنفيذيين، وعدد من الوفود الذي كلفهم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لتقديم التهنئة بالكنائس بمناسبة عيد الميلاد، بالإضافة لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، داعين الله أن يجعله عاماً سعيدًا مباركاً على الشعب المصرى العظيم كله، وأن ينعم علينا فيه بالخير والنماء والازدهار.

 

وتمنى الشباب والفتيات المسيحيين من داخل الكنيسة بأن يكون عام حب وخير وسلام على كل المصريين، موجهين الشكر للمسلمين الذين توافدوا على الكنيسة لتقديم التهنئة، كما وجهوا الشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لتهنئتهم بالكنيسة، كما تمنوا  بأن ينكسر ذلك الفيروس الذي حرمهم خلال السنوات السابق من التواجد بالكنائس للصلاة، مؤكدين أنهم سيحتفلون صباحا في الكنائس والحدائق بعيد الميلاد.

 

وتفقد اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إجراءات تأمين الكنائس على مستوى المحافظة، ومنها  تأمين كنيسة القديسة دميانه بتقسيم 2 بمدينة كفر الشيخ، وكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة دسوق.

 

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يسعده أن يتقدم بالتهنئة بعيد الميلاد المجيد، ومع بداية عام جديد، يود أن يعرب عن خالص اعتزازه بمواقف الأخوة المسيحيين الوطنية التي أكدت أن شعب مصر بمسلميه ومسيحيه نسيج واحد، يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر الحديثة بمستقبل مشرق ومجيد يشرف به جميع أبناء الوطن ويكون شاهدا على مر العصور، داعياً الله أن يمتع كل المصريين بموفور الصحة والعافية، وأن تنعم مصر بالأمن والأمان تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

 

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن هذه المناسبات العظيمة تؤكد على الوحدة والنسيج الوطني الواحد بين المصريين والذي يتجلى في مشاعر الاحتفال بين جميع أبناء  مصر، الذين يحتفلون سويا في جميع المناسبات والأعياد.

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