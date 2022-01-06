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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وسط إجراءات احترازية.. القمص بطرس بسطوروس يترأس قداس عيد الميلاد المجيد| شاهد

القمص بطرس بطرس بسطوروس
القمص بطرس بطرس بسطوروس

ترأس القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، مساء اليوم، قداس عيد الميلاد المجيد، بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة دسوق، وسط إجراءات احترازية ووقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.


حضر القداس عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

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وشددت مديرية أمن كفر الشيخ، إجراءات تأمين الكنائس على مستوى مدن وقرى المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، واللواء عماد موسى، نائب مدير الأمن.

 

ومن جانبه، هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، نيافة الأنبا ماركوس، مطران كفر الشيخ ودمياط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

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