أحمد أيمن منصور يكشف كواليس تتويج الزمالك بكأس مصر 2019 أمام بيراميدز

كشف أحمد أيمن منصور نجم فريق بيراميدز عن كواليس تتويج الزمالك بـ بطولة كاس مصر موسم 2019 عقب الفوز امام بيراميدز بثلاثية نظيفة

وأكد أحمد أيمن منصور في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت ” أن بيراميدز خاض المباراة بهدف التتويج بالبطولة حيث انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وأضاف أن الحضور الجماهير كان كبير الدعم الزمالك حيث أنه فريق كبير ولديه خبره في كيفية التتويج بالبطولات مشددا ان بيراميدز وقتها كان يضم لاعبين علي مستوى عال .

وتابع أن الزمالك بدأ الشوط الثاني بتركيز كبير حيث انه “ خطف بيراميدز في 3 دقائق والزمالك ركب الماتش ”

ويقع بيراميدز فى المجموعة الأولى ببطولة كأس رابطة الاندية المحترفه والتى تضم كلاً من بيراميدز والمصرى والاتحاد السكندرى وفيوتشر والمقاصة وإيسترن كومبانى.